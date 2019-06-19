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19.06.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

Текст: Марина Гусенко
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

О том, какие напитки лучше всего утоляют жажду и при этом не вредят здоровью, рассказали эксперты Роскачества.

Пункт первый - вода. Она бывает минеральной, лечебно-столовой и питьевой. Лечебно-столовую воду пьют дозировано за полчаса до еды несколько раз в день. Как отмечает замглавы Роскачества Елена Саратцева, качество бутилированной питьевой воды зависит от возможностей производителя в части ее очистки и минерализации, а не от места, где ее добывают. Вода с оптимальным количеством полезных веществ - искусственно минерализированная водопроводная.

Фото: iStock
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Высококачественная вода содержит минеральных веществ как минимум 200-300 мг/л. И ее качество не зависит от цены или страны происхождения. Российская вода не хуже импортной, а часто - лучше, отмечают в Роскачестве. По словам доктора медицинских наук, диетолога Марият Мухиной, в день надо выпивать по два литра виды. Вода не только питает клетки, но и вымывает токсины из организма и образовывает полезные для человека соединения различных химических элементов.

Пункт второй - квас. Выбирая его, не перепутайте напиток брожения квасного сусла и газированный со вкусом кваса. Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет". Во-первых, рекомендуется выбирать напитки, сделанные по ГОСТу. Во-вторых, нужно обратить внимание на содержание спирта. Норма - максимум 1,2 процента. Если больше, значит технологический процесс был нарушен. А если совсем мало или отсутствует, значит, перед вами "газировка".

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В классическом квасе не должно быть искусственных добавок. Квас - тонизирующий напиток, содержащий витамины группы В, С, которые нужны иммунитету и нервной системе человека, говорит член Национального общества диетологов России Анна Коробкина.

Пункт третий - лимонад. По словам специалистов Роскачества, это не самый полезный напиток, особенно для употребления в жару в большом количестве. В одном литре "газировки" растворено в среднем 80-100 граммов сахара. Лучше пить чай и питьевую воду. Лимонады можно употреблять в небольших количествах.

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