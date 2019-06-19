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19.06.2019 20:04
Рубрика: В мире

В Сети появилась видеосъемка обстрела Донецка украинскими силовиками

Текст: Константин Волков

На видеосервисе Youtube 19 июня появилась запись обстрела украинскими силовиками западной части Донецка силами ВСУ Украины. На записи слышно, как взрываются снаряды. Видно, что во многих домах выбиты окна.

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По информации властей ДНР, обстрелами оказались повреждены детская больница и плавательный бассейн, а также задеты десять домов, хозяйственные постройки, автомобиль, газопроводные трубы и ЛЭП.

Обстрел был осуществлен несмотря на действующее с 8 марта соглашение о прекращении огня. Новую договоренность об этом планируется заключить 19 июня, однако с учетом многочисленных нарушений подобные соглашения оказываются недостаточно эффективными.

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