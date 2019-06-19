В Шанхае проходит международный кинофестиваль

Новости

В Москве электробусы запустили еще по одному маршруту 15:30
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте 15:23
Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви 15:17
Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома 15:16
Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом 15:15
В Омске пожарные спасли детей, ставших героями пугающего видео 15:15
На Кубани врачи спасли беременную с опасной патологией 15:14
Томские ученые будут тренировать мышей-диабетиков 15:11
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР 15:06
Глушаков: Ухожу ради "Спартака", для меня клуб важнее карьеры 15:05
На Кубани после ДТП с автобусом госпитализировано пять человек 15:00
В "Яндекс. Такси" можно будет слушать свою музыку 14:55
В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе 14:52
ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на Влашича 14:50
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Российские физики назвали лучший материал для обшивки спутников 14:48
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции 14:47
Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу 14:47
Под Калугой задержаны подозреваемые в гибели трех человек на пожаре 14:44
Депутат Верховной рады Тымчук погиб во время чистки наградного оружия 14:42
ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире 14:41
Калининградец создал в подвале мастерскую по производству взрывчатки 14:40
Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX 14:35
В Минкульте началась защита новых кинопроектов 14:26
В Крыму ради наполнения Межгорного водохранилища пустят реки вспять 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 14:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Шанхае проходит международный кинофестиваль

Более 4000 кинолент из разных стран и регионов мира поборются за призы Шанхайского международного кинофестиваля, который проходит с 15 по 24 июня. Почти две тысячи представленных на фестивале фильмов - из 53 стран и регионов, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
В Шанхайском кинофестивале принимают участие 53 страны, расположенных вдоль "пояса и пути". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая В Шанхайском кинофестивале принимают участие 53 страны, расположенных вдоль "пояса и пути". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В Шанхайском кинофестивале принимают участие 53 страны, расположенных вдоль "пояса и пути". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В 2015 году в рамках Шанхайского международного кинофестиваля было решено проводить Неделю кино "Великого Шелкового пути", что заметно активизировало связи соседствующих стран в области кинокультуры, а также сформировало открытую площадку для углубленных обменов киноиндустрий различных заинтересованных стран и регионов мира.

В 2018 году на базе Шанхайского международного кинофестиваля была создана Лига кинофестивалей "Одного пояса и одного пути". В нее вошел 31 организатор кинофестивалей из 29 стран и регионов мира. В течение года участники Лиги наладили активные контакты и продуктивное сотрудничество. Оргкомитет шанхайского кинофестиваля презентовал ряд новых китайских фильмов на кинофестивалях, проходящих во всех странах, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути".

В этом году Лига кинофестивалей "Одного пояса и одного пути" значительно расширила свой "круг друзей", приняв семь новых членов, в частности кинофестивали в Риме, Киеве, Рио-де-Жанейро.

Глава Центра Шанхайского фестиваля кино и телевидения Фу Вэнься полагает, что такое кинособытие играет незаменимую роль в содействии киноиндустриям и кинопроизводству. Приоритетной миссией кинофестиваля должна стать оптимизация межгосударственного сотрудничества в сфере кинематографии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона