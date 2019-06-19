В Шанхае проходит международный кинофестиваль

В 2015 году в рамках Шанхайского международного кинофестиваля было решено проводить Неделю кино "Великого Шелкового пути", что заметно активизировало связи соседствующих стран в области кинокультуры, а также сформировало открытую площадку для углубленных обменов киноиндустрий различных заинтересованных стран и регионов мира.

В 2018 году на базе Шанхайского международного кинофестиваля была создана Лига кинофестивалей "Одного пояса и одного пути". В нее вошел 31 организатор кинофестивалей из 29 стран и регионов мира. В течение года участники Лиги наладили активные контакты и продуктивное сотрудничество. Оргкомитет шанхайского кинофестиваля презентовал ряд новых китайских фильмов на кинофестивалях, проходящих во всех странах, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути".

В этом году Лига кинофестивалей "Одного пояса и одного пути" значительно расширила свой "круг друзей", приняв семь новых членов, в частности кинофестивали в Риме, Киеве, Рио-де-Жанейро.

Глава Центра Шанхайского фестиваля кино и телевидения Фу Вэнься полагает, что такое кинособытие играет незаменимую роль в содействии киноиндустриям и кинопроизводству. Приоритетной миссией кинофестиваля должна стать оптимизация межгосударственного сотрудничества в сфере кинематографии.