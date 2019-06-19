Венесуэла получила от Красного Креста 24 тонны гуманитарной помощи

Венесуэла получила очердную партию гуманитарной помощи. "Это очень помогает нам преодолеть блокаду со стороны США", - заявил министр здравоохранения Боливарианской Республики Карлос Альварадо.

Он отметил, что Международный комитет Красного Креста пообещал доставлять грузы каждые две-три недели. Ранее Россия направила в Каракас (столица страны) почти 8 тонн лекарств, медицинских инструментов и оборудования.

Помогает и Китай. Венесуэла сейчас переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты.