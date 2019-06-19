Власти Калифорнии признали геноцид коренных народов Америки

Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, подписал приказ, в котором от имени современных жителей штата принес официальные извинения коренным народам Америки, за "насилие, пренебрежение и жестокое отношение" к ним.

В своем выступлении по случаю подписания документа Ньюсом прямо назвал политику американских властей того времени геноцидом по отношению к индейцам. В тексте отмечается, что власти штата никогда ранее не просили прощения за содеянное и не признавали своей вины.

"Калифорния должна признать свою темную историю. Мы никогда не сможем исправить то зло, что было причинено народам, жившим испокон веков на этих землях, которые мы сейчас зовем Калифорнией. Но мы можем работать сообща, чтобы навести мосты, рассказать правду про наше прошлое и начать залечивать глубокие раны", - заявил Гэвин Ньюсом.

Документ ссылается на датированное 1851 годом послание первого губернатора штата Питера Барнетта законодателям, где тот предвосхищает, что "война истребления между расами продолжится до тех пор, пока индейская раса не будет уничтожена". В своем послании Барнетт призывал продолжить политику, позволявшую продавать коренных американцев в долговое рабство за мелкие правонарушения и изымать детей из семей. В тот период штат также выделил 1 миллион долларов (около 33,5 млн современных долларов, - прим. "РГ") на организацию вооруженных группировок, проводивших рейды против индейцев. По оценкам историков, в период с 1849 по 1879 население калифорнийских индейцев сократилось со 150 до 30 тысяч человек.

"Это называется геноцидом. Вот что это было - геноцид. По другому это никак не описать, и именно так следует писать об этом в книгах по истории. И поэтому я здесь, чтобы сказать: Я от имени штата Калифорния прошу (у вас) прощения", - заявил губернатор, выступая в калифорнийском центре индейского наследия.

Приказом также санкционируется создание так называемого "Совета правды и исцеления", в который войдут представители властей и представленных в штате племен. Совет, в частности, должен будет изучить и проанализировать исторические документы и свидетельства той эпохи, чтобы дать объективную оценку политики и конкретных действий со стороны властей штата по отношению коренным народам.

Ожидается, что к 2025 году совет выпустит итоговый доклад о проделанной работе с предложениями о дальнейших законодательных инициативах, направленных на восстановление исторической справедливости. При этом Ньюсом, отвечая на прямой вопрос прессы, означает ли все это начало политики репараций индейцам, ушел от прямого ответа, заявив, что "еще рано об этом говорить".

Напомним, что власти США избегают озвучивать свою позицию вокруг истории с истреблением индейских племен. Еще в 2009 году конгресс "стыдливо" вписал в акт об ассигнованиях на нужды министерства обороны статью, где от имени Соединенных Штатов попросил прощения у коренных жителей Америки. Правда, с того времени, ни президент Барак Обама, за оба своих президентских срока, ни ныне действующий глава Белого дома, так и не принесли публично свои извинения.