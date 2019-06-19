Власти США конфисковали на корабле в Филадельфии кокаин на $1 млрд

Власти США конфисковали 16,5 тонны кокаина на сумму более одного миллиарда долларов с корабля в Филадельфии. Это одно из крупнейших изъятий наркотиков в истории США, сообщило министерство юстиции США во вторник.

Федеральные и местные правоохранительные органы в понедельник провели операцию на MSC Gayane, грузовом судне, пришвартованном в морском терминале Packer в Филадельфии. Власти арестовали и обвинили двух членов экипажа корабля - Ивана Дюрасевича и Фонофавая Тиазага. Оба подозреваемых рассказали следователям, как они помогли загрузить судно кокаином во время его рейса.

"Такое количество кокаина может убить миллионы людей", - написал прокурор Филадельфии Уильям МакСвейн в своем микроблоге в Twitter. Его ведомство оценило стоимость изъятого наркотика на сумму свыше одного миллиарда долларов.

Согласно данным Reuters, судно находилось в прошлом месяце в Чили, Перу, Колумбии и Панаме. В Mediterranean Shipping Company, владеющей грузовым судном, заявили, что им известно об этом инциденте и что они имеют опыт работы с правоохранительными органами США, чтобы помочь пресечь незаконный оборот наркотиков.

Изъятие этой партии стало второй из числа самых крупных конфискаций кокаина в истории США. Рекордным является изъятие 21 тонны этого вида наркотика в Калифорнии в 1989 году. В том же году в Техасе конфисковали 14 тонн наркотиков, что считается третьим показателем за все время.

По словам федеральных чиновников, кокаин остается одним из наиболее широко используемых наркотиков в Соединенных Штатах, где потребляется его наибольшая часть в мире. "Существуют тревожные признаки того, что употребление и доступность кокаина в Соединенных Штатах растет впервые за почти десятилетие", - говорится в отчете государственного департамента США о торговле наркотиками.