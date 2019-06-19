Во Франции насчитывается 3350 мест для купания. Причем из этого числа треть приходится на побережье Атлантического океана и Средиземноморья с его знаменитым Лазурным Берегом, а две трети, менее известные в мире, на реки и озера.

Головной структурой, которой поручено отслеживать качество воды, здесь является, что и понятно, министерство здравоохранения, а если точнее, его региональные агентства, разбросанные по всей стране. Они работают "на земле" и, в первую очередь, накануне и во время купального сезона. Для морской полосы это период с 15 июня по 15 сентября, а для внутренних водоемов - с 1 июля по 31 августа.

"Голубыми флагами" ежегодно отмечаются места, где вода отвечает самым высоким стандартам и, главное, пригодна для безопасного купания

Чем они занимаются? Организуют и осуществляют контроль воды по микробиологическим, санитарно-химическим и ряду других показателей (окраска воды, наличие стекла, пластика, каучука). Причем это делается в предварительном порядке за 10 - 20 дней до открытия купального сезона и не менее четырех раз с равными промежутками во время него. Анализ проб, а по официальным данным, только в прошлом году их было произведено 34 тысячи, производится исключительно в лабораториях, имеющих специальное разрешение министерства здравоохранения.

Немаловажная деталь: практически все места купания, будь то оборудованные комфортабельные пляжи или "дикие", входят в зону ответственности местных властей городов и селений, на территории которых расположены. Именно они несут ответственность за места для купания и активно в этом плане сотрудничают с региональными агентствами французского минздрава, в том числе, борясь с загрязнением водоемов, например, неочищенными сточными водами.

В зависимости от состояния воды производится классификация всех мест для летнего отдыха на берегу водоемов. В прошлом году около 90 процентов из них отвечали необходимым критериям по всем параметрам. Примерно такая же картина ожидается и в этом году.

Отметим, что во Франции 502 пляжам и морским пристаням присуждены так называемые Pavillons blues ("Голубые флаги"), которыми международным Фондом экологического образования ежегодно отмечаются места, где вода отвечает самым высоким стандартам и, главное, пригодна для безопасного купания. Это третий показатель в Европе после Испании (672 флага) и Греции (534 флага).