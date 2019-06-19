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Восемь женщин обвинили создателя "Мастеров ужасов" в изнасилованиях

Новости
    19.06.2019, 13:22
Текст:   Олег Усков
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hard looks, soft sentiments

Публикация от Max Landis (@uptomyknees1985)

Мы, кажется, стали забывать, что сексуальные скандалы в Голливуде, шквально стартовавшие с обвинений Харви Вайнштейна, никуда не исчезли - они просто поутихли и ушли с первых полос.

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
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Что подтверждает развернутая и шокирующаяся публикация в Daily Beast. Из которой следует: немаловажного 33-летнего жанрового режиссера, сценариста, актера и продюсера Макса Лэндиса обвинили в разнузданном сексуальном терроре как минимум восемь женщин. Указывая, что он их домогался, насиловал и душил.

При этом пять из предполагаемых жертв предпочли остаться анонимами.

В частности, три женщины утверждают, что одним из излюбленных занятий сценариста легендарной антологии "Мастера ужасов" было их душить. Еще две пожаловались, что он насиловал их прямо на съемочной площадке. Другая излагает душераздирающие факты насилия, добавляя, что Лэндис целенаправленно издевался над ней, возил по земле и глумился, так как ему нравится заниматься жетским сексом с плачущими и униженными женщинами.

Еще одна вероятная жертва, Эни Бейкер, какое-то время состоявшая с режиссером в отношениях, рассказала, что когда, не выдержав всего этого, попыталась уйти от Лэндиса, он буквально пригрозил ей убийством. Несколько месяцев назад они расстались. И теперь она возмущена, что Макс по-прежнему продолжает размещать видео с ней в своем Instagram.

Что примечательно, 35-летний коллега Лэндиса, американский режиссер, актер, продюсер и сценарист, обладатель "Золотой малины" Джош Транк, работавший с Лэндисом на "Хронике" 2012 года, опубликовал твит, в котором подтвердил "стопроцентную правдивость" публикации.

По словам Транка, он прекратил разговаривать с Лэндисом в том же году, выгнав поганца со съемочной площадки, и теперь его выворачивает, когда он читает про все те кошмары, что гнусный Макс творил с женщинами.

При этом отмечено, что скандал начался не сегодня: публикации о неподобающем поведении Лэндиса начали просачиваться в социальные сети еще в 2017 году. В частности, после релиза на Netflix его ленты с Уиллом Смитом "Яркость".  Когда под рекламирующем картину твитом сервиса актриса, режиссер, сценарист и продюсер Анна Акана ("Человек-муравей") назвала Лэндиса "насилующим женщин психопатом". Добавив, что слышала как минимум о 10-12 его жертвах. При этом Лэндис, по ее мнению, - "реально жуткий тип, который упивается своими деньгами и властью над людьми".

Ни сам режиссер, ни его представитель, публикацию пока никак не комментируют.

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