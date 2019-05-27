Харви Вайнштейн откупился 44 миллионами долларов

Мы, кажется, стали забывать про Харви Вайнштейна, некогда - одного из самых могущественных людей в мировой киноиндустрии, обвиненного десятками (около восьмидесяти) ведущих актрис и его сотрудниц в домогательствах, изнасилованиях и иных формах полового террора.

Меж тем все еще крепок и деятелен старик Розенбом. И сильна его юридическая команда.

Подтверждение - очередной виток по умиротворению громогласного скандала: как пишет The New York Times, сторона продюсера и экс-друга Квентина Тарантино заключила предварительную сделку со своими обвинителями, сойдясь на выплате денежной компенсации предполагаемым жертвам в размере 44 миллионов долларов.

Уточнено, что в заключении сделки участвовали, помимо обвинителей, представители совета бывшей студии Вайнштейна Weinstein & Co и генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Цель сделки - урегулировать ряд обвинений.

При этом указывается, что Вайнштейну по-прежнему грозит уголовное дело по двум из пунктов, касающееся изнасилования и принуждения к сексу. Вероятный факт которых сторона продюсера продолжает отрицать.

Кроме того, поясняет газета, 44 миллиона - это менее половины той суммы, которая изначально обсуждалась. А именно - 90 миллионов.