Врачи предупредили о вреде памперсов летом

В жаркую летнюю погоду родителям лучше не надевать памперсы малышам. С такой рекомендацией на сайте агентства "Москва" выступила аллерголог-иммунолог детской городской клинической больницы #9 имени Г. Сперанского Елизавета Рыбникова.

Специалист предупреждает, что использование одноразовых подгузников в жару может привести к нарушению теплообмена и перегреву. В таких случаях ребенок становится вялым, отказывается от еды. Перегретый малыш может даже потерять сознание. Тогда нужно обязательно вызывать "скорую помощь".

Чтобы не допустить таких последствий, стоит как можно чаще гулять с малышом. Купать его лучше под душем при температуре воды 37 градусов. Воздух в помещении необходимо увлажнять или с помощью бытовой техники, или хотя бы пульвелизатором. Также хорошо поможет влажная простыня перед окном.