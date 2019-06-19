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19.06.2019 13:41
Рубрика: Власть

За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона

Текст: Татьяна Замахина
В третьем чтении принят закон об увеличении штрафов за нарушение конкурсных правил при размещении гособоронзаказа. Штрафы могут составить до полумиллиона.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Если должностное лицо приняло решение о размещении заказа у единственного поставщика без проведения конкурса, то это повлечет за собой штраф в размере 100 тыс. рублей вместо нынешних 50 тыс.

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
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За незаконное изменение условий контракта по оборонному заказу, должностному лицу будет грозить штрафы до 50 тыс. рублей (сейчас 20 тыс.). Для юридически лиц вводится штраф до 500 тыс. рублей (сейчас - 200 тыс.).

В два раза финансовые санкции могут быть увеличены, если проступок повлек дополнительные бюджетные расходы или привел к сокращению поставок.

Принятие закона позволит обеспечить повышение исполнительской дисциплины в сфере государственного оборонного заказа, указали в правительстве РФ.

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