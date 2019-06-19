За смартфон Huawei с неработающим WhatsApp и Android вернут деньги

Более 30 ритейлеров Huawei на Филиппинах объявили о проведении специальной программы, в рамках которой покупатели смартфонов Huawei смогут получить деньги обратно, если на устройствах не будут работать сервисы Google, а также популярные приложения от Facebook.

В случае с Google речь идет о приложениях Gmail, YouTube, Play Store и других, в то время как Facebook выпускает одноименное приложение социальной сети, а также Instagram и WhatsApp.

Для того чтобы получить выплату за устройство, работоспособность которого ограничилась, с момента покупки девайса должно пройти не более двух лет.

Издание Huawei Central уточняет, что сам производитель не является инициатором этой акции - организаторами выступили сами дилеры.

Напомним, что в конце мая, после того как Huawei попала в "черный список" Министерства торговли США, с компанией отказались сотрудничать Google и другие крупные хайтек-производители. Это поставило под угрозу как работу многих приложений в будущем, так и выпуск самих смартфонов.