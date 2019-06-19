За вами следят. 9 из 10 приложений назвали опасными

Подавляющее большинство приложений для смартфонов и других мобильных устройств (89 процентов) уязвимо для удаленных хакерских атак, причем более трети из них находятся в зоне повышенного риска. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследования компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности.

При этом количество программ, наиболее сильно подверженных уязвимостям, на iOS составляет 38 процентов, для платформы Android - 43 процента.

Способы получения несанкционированного доступа к информации жертв эксперты называют самые разные. Например, в некоторых прошивках приложение клавиатуры может запоминать введенные данные и автономно отсылать их на специальный сервер, в другом случае при авторизации в онлайн-банке устройство самостоятельно делает скриншоты.

Полную безопасность, по мнению специалистов по противодействию киберугрозам, сейчас не может гарантировать ни один производитель. Чтобы минимизировать возможные неприятные последствия, необходимо своевременно и регулярно обновлять ПО и следить за всеми разрешениями, которые запрашивают те или иные приложения.