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19.06.2019 12:15
Рубрика: Общество

Задания ЕГЭ могут стать индивидуальными

Текст: Мария Агранович
Автоматическая генерация индивидуальных вариантов КИМ (контрольно-измерительных материалов) перспективная технология, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Рособрнадзора. Возможность ее использования прорабатывается Рособрнадзором и Федеральным институтом педагогических измерений. А как готовят материалы ЕГЭ сегодня?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Разработчики составляют линии заданий с определенными характеристиками в соответствии со спецификацией, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Затем они проходят экспертизу и корректорскую правку. Далее из этих заданий формируются варианты контрольных измерительных материалов для разных часовых поясов и дней проведения экзамена. Все варианты имеют одинаковый уровень сложности, но содержат разные задания. Формирование вариантов производится автоматически, затем они случайным образом распределяются компьютером по часовым поясам, периодам и дням экзамена.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Переход на формирование индивидуальных вариантов КИМ непосредственно в пункте проведения экзамена на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, подчеркнули в Рособрнадзоре. Конечно, потребуется создание защищенных каналов связи и расширение банка заданий. Эксперты гарантируют в этом случае абсолютную защиту от утечки информации: варианты для каждого участника будут генерироваться непосредственно перед началом экзамена.

Кстати, технология уже была успешно апробирована в этом году во время Всероссийских проверочных работ в 4 классах. Частично используется в ОГЭ для девятиклассников. Но в любом случае, массовое внедрение такого способа сдачи ЕГЭ возможно только после многократных масштабных апробаций, - отметили в Рособрнадзоре.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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