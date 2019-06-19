Задания ЕГЭ могут стать индивидуальными

Автоматическая генерация индивидуальных вариантов КИМ (контрольно-измерительных материалов) перспективная технология, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Рособрнадзора. Возможность ее использования прорабатывается Рособрнадзором и Федеральным институтом педагогических измерений. А как готовят материалы ЕГЭ сегодня?

- Разработчики составляют линии заданий с определенными характеристиками в соответствии со спецификацией, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Затем они проходят экспертизу и корректорскую правку. Далее из этих заданий формируются варианты контрольных измерительных материалов для разных часовых поясов и дней проведения экзамена. Все варианты имеют одинаковый уровень сложности, но содержат разные задания. Формирование вариантов производится автоматически, затем они случайным образом распределяются компьютером по часовым поясам, периодам и дням экзамена.

Переход на формирование индивидуальных вариантов КИМ непосредственно в пункте проведения экзамена на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, подчеркнули в Рособрнадзоре. Конечно, потребуется создание защищенных каналов связи и расширение банка заданий. Эксперты гарантируют в этом случае абсолютную защиту от утечки информации: варианты для каждого участника будут генерироваться непосредственно перед началом экзамена.

Кстати, технология уже была успешно апробирована в этом году во время Всероссийских проверочных работ в 4 классах. Частично используется в ОГЭ для девятиклассников. Но в любом случае, массовое внедрение такого способа сдачи ЕГЭ возможно только после многократных масштабных апробаций, - отметили в Рособрнадзоре.