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19.06.2019 17:00
Рубрика: Власть

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

Текст: Татьяна Замахина

Госдума отклонила законопроект ЛДПР об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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В законопроекте предлагалось облегчить получение российского паспорта для тех иностранцев и лиц без гражданства, в акте о рождении которых национальность хотя бы одного из родителей обозначена как "русский". В случае одобрения инициативы их был освободили от требований о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет и предоставлении вида на жительство. Также не нужно было бы подтверждать законный источник средств к существованию и сдавать экзамен на знание русского языка.

- Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан, - заявил Жириновский депутатам, не поддержавшим инициативу. Он раскритиковал коллег за отказ "в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом".

Парламентарий также заявил о желании пообщаться с представителями кабмина и членами профильного комитета, давшими отрицательное заключение на проект закона.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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