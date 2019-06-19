Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

Госдума отклонила законопроект ЛДПР об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

В законопроекте предлагалось облегчить получение российского паспорта для тех иностранцев и лиц без гражданства, в акте о рождении которых национальность хотя бы одного из родителей обозначена как "русский". В случае одобрения инициативы их был освободили от требований о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет и предоставлении вида на жительство. Также не нужно было бы подтверждать законный источник средств к существованию и сдавать экзамен на знание русского языка.

- Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан, - заявил Жириновский депутатам, не поддержавшим инициативу. Он раскритиковал коллег за отказ "в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом".

Парламентарий также заявил о желании пообщаться с представителями кабмина и членами профильного комитета, давшими отрицательное заключение на проект закона.