"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом

"Аякс" заключил новое соглашение с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщается на официальным сайте амстердамского футбольного клуба.

Новый договор вступит в силу с 1 июля и рассчитан до конца июня 2022 года. Прежний контракт действовал до конца июня 2020 года.

Тен Хаг возглавил "Аякс" в декабре 2017 года. В минувшем сезоне команда под руководством 49-летнего специалиста выиграла чемпионат Нидерландов и Кубок страны, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов, по пути выбив мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".