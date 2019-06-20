Александр Лукашенко: Мы следим за развитием Боснии и Герцеговины

Беларусь с Боснией и Герцеговиной могут достичь гораздо большего в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом в четверг, 20 июня, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, прибывшим в Минск на церемонию открытия II Европейских игр.

Глава белорусского государства подчеркнул, что рад приветствовать в Минске Милорада Додика, с которым встречался 19 лет назад. "Очень жаль, что мы встречаемся редко, но хорошо, что, наконец, встретились и как раз в нужный момент", - заметил он.

"Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о той ситуации, которая складывалась в ее бывших республиках. У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но этого недостаточно. Мы можем гораздо больше. И в связи с этим ваш визит очень важен", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что спорт - это хороший повод для встречи. Он обратил внимание на успешное развитие спорта на постюгославском пространстве. "Мы учимся у вас по разным видам спорта. Многие спортсмены выступают у нас в Беларуси, тренеры приезжают передавать свой опыт. И спорт всегда был предвестником мира, и повод хороший, чтобы вам побывать в Беларуси", - резюмировал глава государства.

Между тем Милорад Додик отметил, что ценит усилия белорусского лидера сделать страну стабильной и процветающей. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поделился своими впечатлениями от визита в Минск. По его словам, столица Беларуси - красивый и чистый город. Особое внимание политик обратил на уверенное развитие страны. Он также поблагодарил главу белорусского государства за приглашение посетить церемонию открытия II Европейских игр и пожелал белорусской команде успехов на предстоящих спортивных состязаниях.

Следует отметить, что в интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал, что сейчас в БиГ идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы. "Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - сообщил Додик. - С другой стороны мы, представители Республики Сербской, не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас, Республику Сербскую, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев". "Поэтому естественно они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции Боснии. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из Боснии сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию", - заключил политик.