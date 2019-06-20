Знаменосцем сборной России станет чемпион мира по самбо Артем Осипенко

Никогда не скажешь, что он весит 100 килограммов: строен, поджар, легок в движениях. А еще многократный чемпион самбист Артем Осипенко - очень хороший и доброжелательный парень.

Артем, не припомню, чтобы нести флаг крупных соревнованиях, таких как, к примеру, Европейские игры, доверяли самбистам.

Артем Осипенко: Тем более приятно. Когда главный тренер нашей сборной по самбо Дмитрий Викторович Трошкин сообщил об этом, я немного заволновался.

Даже при вашем всегдашнем спокойствии?

Артем Осипенко: Но вскоре ушло. Рад - это доверие. И счастлив за наш вид спорта.

Самбо, наконец, вошло в олимпийскую семью. Верите, что когда-нибудь поборетесь за золото Олимпиады?

Артем Осипенко: Никогда не загадываю. В программе Игр 2020 года в Токио нас нет. Дай Бог, попадем на Игры-2024, хотя бы как показательный вид. А вот в 2028... Мне - 31: сложно. Но к чему грустить раньше времени.

А что насчет этих Европейских игр? Первые Игры в Баку вы выиграли очень уверенно.

Артем Осипенко: Приятно, что помните. В Минск самбисты едут с очень серьезным настроем. Да, хочу, как и ребята из нашей команды, выиграть. Многое для этого сделано, доволен сбором в Новогорске. Мы - готовы. Надо сохранить хороший настрой, и тогда все получится.

Артем Осипенко: Бьемся за честь нашей страны, за себя, за город, за тренера. О деньгах не думаем. В самбо требуется полная концентрация

Вы выиграли все титулы, которые только можно. Не устали? Не присытились?

Артем Осипенко: Нет. От любимого дела не устаю.

Артем, эта тема интересует многих. Знаю, что в самбо - призовые, если и бывают, то скромнее некуда. Молчу о футболистах, но и дзюдоисты получают побольше вашего.

Артем Осипенко: Вопрос понятен, как, надеюсь, и ответ. Да, вы правы. Но самбисты борются не за деньги. Даже сама тема многих наших удивит. Бьемся за честь нашей страны, за себя, за город, за тренера. О деньгах не думаем. Это отвлечет, а в самбо требуется полная концентрация.

Понятно. Вы вспомнили о тренере - он у вас все тот же?

Артем Осипенко: Сергей Викторович Портнов тренирует меня с самого-самого детства. Сколько ж это? Да 21 год. И мы понимаем друг друга. Тренер чувствует меня, знает все о моей форме досконально. Верю ему безгранично. Знаете, в России, и не только, народ любит самбо, трибуны собираются полные, и крик иногда поднимается страшный. Приучил себя ничего этого не слышать: долетит что-то обидное, может сбить, обидеть. А тренера в этом гаме слышу всегда. Его замечания, короткие реплики, очень для меня важные, всегда прорвутся сквозь шум. И обязательно помогут.

Вам обычно удается провести схватку в нужном вам стиле и ритме. Частенько и в финалах заканчиваете досрочно. Как это удается? Ведь против вас выходят ребята весом, как и вы, в центнер.

Артем Осипенко: Об этом всегда помню: никакого расслабления Концентрация, внимание. Стараюсь навязать свою манеру сопернику. А задача - бороться, как нас всегда учили.

Вы по-прежнему служите в полиции? Помнится, носили офицерские погоны.

Артем Осипенко: Нет, сейчас нет. Полностью перешел в область физической культуры. Работаю в Брянске в нашем центре.

Почему в Брянске? Есть места еще даже более привлекательные.

Артем Осипенко: Это мой город. Мне нравится. У нас хорошо, спокойно

И женаты вы на самбистке.

Артем Осипенко: Да, Таня выигрывала в юниорках Европу. Но получила травму, и пришлось спорт оставить. Зато она меня так понимает.

Когда у вас Минске соревнования? 22-го?

Артем Осипенко: У части самбистов в субботу 22-го. А у нас - 23-го. Приходите во Дворец спорта. Будет на кого посмотреть.