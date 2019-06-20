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Текст:   Юлия Кривошапко: 
11:33 20.06.2019

Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на строительство дома

Банк ДОМ.РФ объявил о старте выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Максимально возможная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей. Ставка. 11 процентов годовых. Минимальный первоначальный взнос - 20 процентов.

Фото: iStock
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На этапе строительства залогом по кредиту будет служить земельный участок, а после завершения стройки и оформления собственности на дом - земельный участок и жилой дом, уточняется в сообщении пресс-службы банка ДОМ.РФ.

В Минстрое считают, что кредитование станет существенным стимулом развития индивидуального жилищного строительства.

Создать доступные финансовые инструменты для граждан, которые хотят построить собственный дом на своей земле, поручил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Премьер Дмитрий Медведев обязал Минфин, Минпромторг, Минстрой, Минэкономразвития и Банк России проработать этот вопрос.

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