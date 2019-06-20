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Рубрика: Власть

Банкам разрешили изымать земли у должников

Текст: Ольга Игнатова
Если хозяин земельного участка по каким-то причинам не может вернуть полученный на его приобретение кредит, то банки могут изъять его и выставить на торги без всяких отсрочек. Речь, правда, идет только о землях сельхозназначения. Эта норма вступила в силу на этой неделе.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В федеральный закон об ипотеке внесены изменения, которые снимают запрет на реализацию земельных участков до истечения периода сельскохозяйственных работ. Но вместе с тем должна быть предусмотрена возможность получения доходов производителем продукции, использующим участок. Утрачивает силу и правило, по которому суд может отсрочить реализацию заложенного земельного участка на срок до одного года.

Фото: РИА Новости.
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При этом в решении об обращении взыскания на участок суд должен указать меры по обеспечению интересов производителя сельскохозяйственной продукции, использующего заложенный земельный участок.

"Этот закон призван облегчить жизнь банкам, которые раньше при попытке закрытия невозвратных кредитов, в залоге по которым были эти земли, сталкивались с запретами в виде судебных и сезонных отсрочек, - пояснил "Российской газете" управляющий партнер компании MITSAN Consulting Дмитрий Желнин. - Кроме того, есть и общая положительная направленность закона - вокруг городов-миллионников сложилась ситуация острой нехватки территорий под жилищную застройку, дорожное строительство, под инфраструктурные объекты, тогда как большое количество земель пребывают в запустении. Так же остро стоит проблема и с использованием чернозема в соответствующих регионах, поскольку долгое невозделывание ухудшает качество почвы, восстановление которой потребует от следующего владельца серьезных рекультивационных мероприятий".

Фото: Антон Буценко /ТАСС
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"Кто-то когда-то взял на приобретение земель кредит, - продолжает эксперт, - но дело не пошло. Формально же у земли есть правообладатель и она в залоге у банка. А правообладатель, который не использует надел, долго и упорно судится с банком. Сейчас если кредитные средства не возвращаются, стало возможным быстрее изъять залоговую землю сельхозназначения".

Дмитрий Желнин также обращает внимание на то, что государство решило встать на путь максимального введения в коммерческий оборот сельхозземель.

"Об этом свидетельствует не только этот закон, - поясняет эксперт, - но пакет принимаемых законов и одобренных первыми лицами государства инициатив в этом отношении. Это и предложение по увеличению налоговой ставки на землю сельхозназначения, и недавняя инициатива об изъятии сельхозземель, представляющих потенциальную пожарную опасность (например, захламленные сухостоем участки, находящихся вблизи леса)".

Власть Право Экономика Финансы Долги и кредиты Законопроекты и комментарии Рынок кредитования
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