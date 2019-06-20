Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.

По данным на 10:15 мск, американская валюта торговалась на отметке в 63,42 рубля. В последний раз на этом уровне доллар был в начале августа 2018 года.

"Информация о сокращении коммерческих запасов нефти в США подтянули нефтяные цены вверх, до отметки выше 63 долларов за баррель нефти марки Brent. Это отразилось не только на российском фондовом рынке, но и на валюте в частности: рубль, наконец, пробил уровень 64 к доллару", - отметил Андрей Люшин, зампредседателя Локо банка.