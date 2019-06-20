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Рубрика: В мире

Британца сняли с рейса из-за аллергии на орехи

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции британского туриста сняли с рейса из-за аллергии на орехи. Во время регистрации 25-летний Джош Сильвер предупредил представителей авиакомпании Turkish Airlines об особенностях своего организма.

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Иностранец смог попасть на борт самолета, но незадолго до вылета стюардесса сообщила, что пассажиру придется покинуть салон. Сильвер отказался выходить из лайнера. После этого появились полицейские, забрали у пассажира паспорт и попросили вернуться в здание аэропорта.

Британцу пришлось лететь домой рейсом другой компании, заплатив дополнительно 550 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).

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