Британца сняли с рейса из-за аллергии на орехи

В Турции британского туриста сняли с рейса из-за аллергии на орехи. Во время регистрации 25-летний Джош Сильвер предупредил представителей авиакомпании Turkish Airlines об особенностях своего организма.

Иностранец смог попасть на борт самолета, но незадолго до вылета стюардесса сообщила, что пассажиру придется покинуть салон. Сильвер отказался выходить из лайнера. После этого появились полицейские, забрали у пассажира паспорт и попросили вернуться в здание аэропорта.

Британцу пришлось лететь домой рейсом другой компании, заплатив дополнительно 550 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).