Чем привлекает атлетов II Европейских игр жизнь в спортивной деревне

Хотя сама идея спортивной деревни, как известно, пришла на ум еще организаторам игр на земле Эллады, в истории новейших атлетических состязаний свой столетний юбилей они планируют отмечать только через тринадцать лет - в 2032 году - в память о X летней Олимпиаде на побережье Тихого океана.

Но без знакового "пяточка" для проживания претендентов на лидерские позиции в спорте не обходятся с тех пор ни одни состязания в мире. Добавила в архитектурный пейзаж белорусской столицы и спортивная Деревня для шести тысяч участников II Европейских игр, которые уже 21 июня выйдут на первые состязания.

Как пояснила БЕЛТА консультант фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Нармина Алиева, организаторы удачно адаптировали здания студенческих общежитий под международные стандарты и требования спортсменов из 50 стран. Они будут жить в комфортных номерах квартирного типа. В одной комнате, в которой предусмотрены все удобства, размещаются не более двух человек.

На уютной территории, кажется, продумано все до мелочей. Здесь находятся стадион и тренажерный зал, где уже занимаются атлеты. Лидер национальной команды Беларуси по боксу, серебряный призер I Европейских игр в Баку Дмитрий Асанов тоже полон решимости выступить не хуже, чем на минувшем форуме.

А в зоне рекреации, пояснили организаторы, атлеты могут отвлечься от состязаний и поиграть в шахматы, настольный теннис и даже мини-гольф. В кампусах находятся и лаундж-зоны. Кстати, буквально накануне свои двери гостеприимно распахнул и национальный центр, где волонтеры будут знакомить зарубежные делегации с местными традициями и культурой. "Здесь мы разместили музыкальные инструменты, народные промыслы и ремесла, которые отражают национальную историю, являясь достоянием культуры. Сотни спортсменов смогут больше узнать о Беларуси", - утверждает директор Исторического музея Павел Сапотько.

Одним из важнейших пунктов в распорядке дня любого спортсмена является правильное и сбалансированное питание. В просторной столовой, рассчитанной на две тысячи посетителей, атлетам на выбор предлагают европейскую, белорусскую, халяльную и азиатскую кухни.

Представитель фонда Юлия Кравченко пояснила агентству, что рацион питания участников Игр состоит в основном из белорусских продуктов, а все поставщики заранее получили международные сертификаты и аттестованы организаторами игр. Кроме того, все продукты проверяются Национальной антидопинговой лабораторией (НАДА).

Сувенирные магазины с символикой Игр открыты в Деревне буквально на каждом шагу. На прилавках - рюкзаки, майки, часы, подушки, полотенца и канцелярские принадлежности. По словам продавцов, скучать за прилавком им не приходится: белорусские изделия и сувениры раскупают охотно.

Итак, всего один календарный день отделяет Минск от континентального праздника спорта, и Деревня атлетов заживет полноценной жизнью большой семьи прославленных европейских мастеров. За десять дней на стадионах столицы будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта.