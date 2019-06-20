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Рубрика: Экономика

Правила вычитания

Доля работающих пенсионеров в России снизилась в два раза
Текст: Марина Гусенко
Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать - таких людей, по данным Пенсионного фонда России, 9,7 миллиона человек.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Это почти в два раза меньше, чем несколько лет назад - в 2016 году работали почти 40 процентов пенсионеров. Их число заметно сократилось в связи с прекращением индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится в обзоре НАФИ. Но, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, сокращение занятости пенсионеров обусловлено далеко не только этим.

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Во-первых, с 2016 года ПФР проводит "чистку" базы. Ранее среди имеющих занятость пенсионеров учитывались и те, кто имел хотя бы один оплаченный рабочий день в году. "Это был совершенно неправильный подход. Теперь для учета берется более долгий период, не менее одного квартала, поэтому число работающих пенсионеров математически сократилось", - объясняет Сафонов.

Во-вторых, в последние годы происходила оптимизация численности бюджетников в рамках реализации указов о повышении зарплаты.

"Конечно, на снижение числа работающих пенсионеров влияют и ограничения на индексацию их пенсий. Но учитывая, что медианный размер зарплаты в любой отрасли выше, чем средняя пенсия, пенсионер даже при условии этих ограничений предпочтет сохранить занятость и одновременно получать пенсию, пусть и неиндексированную", - считает Сафонов.

Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло в 2013 году 165,4 процента, к 2015 году оно сократилось до 150,5 процента, сообщает НАФИ. Хотя в 2016-2018 годах произошло некоторое улучшение ситуации.

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При этом пенсии составляют главный, но не единственный источник доходов пенсионеров. В соответствии с выборочным наблюдением, проведенным Росстатом в 2017 году в домашних хозяйствах, состоящих из пенсионеров, пенсии и другие социальные выплаты составляли чуть больше половины (51,8 процента) их доходов.

Кстати, по данным Роструда, 4,2 процента обратившихся за помощью в трудоустройстве в службы занятости - пенсионеры.

Наиболее активны пожилые люди в Санкт-Петербурге (8,3 процента), Мурманской (8 процентов), Владимирской (7,7 процента), Московской (7,6) и Сахалинской (7,4 процента) областях. Из всех пенсионеров, обратившихся в службы занятости, нашли работу в 2018 году более половины - 52,2 процента (в 2017 году - 56 процентов).

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