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20.06.2019 13:12
Рубрика: Общество

Яд смертельно опасной рыбы может заменить обезболивающие

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) создали обезболивающее средство из яда рыбы фугу, одной из самых опасных рыб на земле, и уже успешно испытали его на крысах. Новое обезболивающее может заменить опиоидные анальгетики, которые вызывают у пациентов зависимость, сообщается в Harvard Medical School.

Опиоидные анальгетики используют при сильном болевом синдроме и в тех случаях, когда обычные обезболивающие средства больше не действуют. Хотя производное опия облегчает боль, блокируя рецепторы в головном и спинном мозге, оно, как правило, за короткое время вызывает привыкание и может привести к летальному исходу при передозировке. По этой причине ученые ищут опиоидам эффективную альтернативу, и их внимание давно привлекает один из нейротоксинов - тетродотоксин, обнаруженный у многих морских и наземных животных. Это один из сильнейших нейропаралитических ядов, в 100 раз более эффективный, чем цианид калия. Он смертельно опасен даже в небольших дозах, так как вызывает паралич - достаточно 1-2 миллиграмма, чтобы убить взрослого человека.

Фото: pixabay.com
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Популярный японский деликатес - рыба фугу - столько содержит в себе тетродотоксина, что любая ошибка при ее приготовлении чревата летальным исходом. Чтобы получить лицензию на приготовление фугу, повара проходят специальный двухгодичный курс обучения, по окончании которого получают особую лицензию.

Отравление тетродотоксином, содержащимся в фугу, описывают как быстрое и острое. Оно начинается с онемения во рту, после чего наступает паралич дыхательных органов и смерть. Отравившийся остается в сознании до самого конца.

Ученые выяснили, что эффект тетродоксина аналогичен опиоидам, поскольку яд блокирует ионные каналы в мембранах нервных и мышечных клеток, тем самым закрывая передачу нервного сигнала и вызывая паралич мышц.

Судя по исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, найден метод, который позволяет медленно и в небольших дозах вводить в организм тетродоксин.

Команда профессора Даниэля Соломона Кохане, вместо того чтобы загружать токсин в частицы, как это делалось раньше, "связывала его химически с биоразлагаемым полимером, который подавляет токсический эффект".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Комбинация тетродотоксина и полимера в сочетании с химическим усилителем, соединением, которое делало нервную ткань более проницаемой, позволило использовать еще меньшие количества тетродотоксина. Гидролиз, происходящий в организме, постепенно разрушает полимер после введения, высвобождая самые низкие дозы тетродоксина, безвредные для человека.

Лабораторные эксперименты на крысах, по словам Кохане, были успешными: ученые добились блокады нерва на "срок до трех дней с минимальной локальной или системной токсичностью и без видимых признаков повреждения тканей".

Теоретически, считают исследователи, блокирование нервного сигнала у людей может длиться еще дольше и эффективнее. "На несколько дней, а может, и на недели для пациентов с раковой болью, например", - сказал Кохане.

Но, безусловно, необходимы дальнейшие исследования, прежде чем станет ясно, будет ли метод, проверенный на крысах, безопасным и эффективным для людей.

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