Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выбыл из борьбы за пост главы консерваторов и премьер-министра страны.

Это стало известно по итогам четвертого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин местного парламента.

Как сообщает New York Times, лидирующие позиции в борьбе за должность главы правительства по-прежнему занимает экс-руководитель британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. За него проголосовали 157 из 313 депутатов. В очередном раунде конкуренцию ему составят министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув и нынешний глава МИД Джереми Хант, которые набрали 61 и 59 голосов соответственно.