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20.06.2019 18:45
Рубрика: Власть

Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, как будет вестись работа над выполнением поручений, которые президент РФ Владимир Путин дал в ходе "Прямой линии".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Речь о тех поручениях, которые требуют законодательного решения. Этим займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации Послания, сообщил Володин.

"В понедельник на Совете Госдумы мы это обсудим", - сказал он.

Также будут даны поручения профильным комитетам. Глава нижней палаты, кроме того, отметил, что Госдума уже ведет работу по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе "Прямой линии". В частности, депутаты занялись анализом правоприменительной практики по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний. Над анализом работают профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции.

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"Что касается вопросов лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе "Прямой линии", то в Госдуме создана и действует рабочая группа, занимающая вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан", - сказал председатель Госдумы.

Также он напомнил, что во время "Прямой линии" к президенту обратился сотрудник МЧС, который поднял вопрос необходимости повышения зарплат. По словам Володина, Госдумой уже рассмотрены в первом чтении поправки в бюджет 2019-2021 года, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей.

"Важно, чтобы каждый депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе "Прямой линии", и взял на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь", - добавил Вячеслав Володин.

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