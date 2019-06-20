Грузинская оппозиция начала штурм парламента

Представители оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели. По некоторым данным, им удалось это сделать.

Участники беспорядков требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури. Протестующие выдвинули ультиматум правящей партии - в течение часа уволить трех высокопоставленных чиновников.

В настоящее время в район стянуты дополнительные силы полиции. Правоохранители, вооруженные дубинками и щитами, пытаются оказать сопротивление активистам. Они стараются действовать мирно, передает издание "Грузия Online". В стражей порядка летят камни и бутылки. В срочном порядке к зданию парламента прибыл министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария и его заместители.

Напомним, что накануне несколько оппозиционных партий призвали своих сторонников собраться на митинг в знак протеста в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). В ходе открытия мероприятия Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии, что вызвало недовольство грузинских депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

В итоге российские делегаты вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии и переместиться в гостиницу. Позже было принято решение досрочно покинуть Тбилиси. Российские депутаты отправились в аэропорт. По пути активисты забросали их бутылками с водой и яйцами.