Писательство - дело одинокое.

Но в краткой речи в Кремле в День России он умудрился произнести слова так, будто Госпремию по литературе вместе с ним получили все музеи Толстого. Издатель Лена Шубина. Редакция "Российской газеты", где Павел Басинский работает около 15 лет. И где у нас счастье - с ним работать.

Сегодня, когда в современных СМИ практически не осталось отделов культуры, скукожились они то в "Стиль жизни", то в "Светскую хронику", а то и превратились в замочную скважину "кто с кем", в "РГ", на мой пристрастный взгляд, на служении завидная команда.

Однажды мне задали вопрос: а кто определяет политику отдела культуры правительственной газеты? Думаю, сумма компетенций и вкусов наших обозревателей и критиков - другого пока не придумано.

Вот кто, например, работает литературным критиком "Российской газеты"? Лауреат премии "Большая книга" за роман "Лев Толстой. Бегство из рая". Бессменный член жюри премии им. Солженицына, которое персонально формировал сам Александр Исаевич. Автор книги в серии ЖЗЛ о Максиме Горьком, переведенной на многие языки мира. Преподаватель Литинститута. Автор недавнего "Тотального диктанта"... А теперь еще и лауреат Государственной премии РФ!

Как вы думаете, если в "РГ - Неделе" появляется полоса "Пять книг, которые советует купить на ММКВЯ Павел Басинский" - можно автору верить? Еще как.

Из всех достойных титулов Басинского, мне кажется, мощнее всего звучит - просветитель. Почти семь лет по понедельникам у нас в газете выходят его колонки под рубрикой "Игра слов". Часто это просто маленькие шедевры. Почему так и не встретились Толстой и Достоевский, хотя жили в одно время? Зачем Сталин возвращал Горького в СССР с таким упорством, с каким Ленин Горького из страны выпроваживал? Что успел рассказать нам поэт Борис Рыжий, певец смутных девяностых, погибший - как и Лермонтов - в двадцать шесть лет? В чем секрет успеха Бориса Акунина и почему последние романы Пелевина не обязательно дочитывать до конца?..

Или почитайте сегодня его колонку, почти манифест, почему 2018 год надо было бы объявить Годом единства русских классиков, когда случились юбилеи Горького, Толстого, Тургенева, Солженицына. Ибо писателей такого масштаба, родившихся с небольшим разрывом во времени, нет ни в одной стране. При разном отношении к этим гигантам они получили признание, которое не сконструируешь ни одним заговором ЦРУ или спецоперацией КГБ. Это мощь и сила и нашей культуры, и мировой.

Басинский не ходит воевать ни с западниками, ни со славянофилами, ни с либералами, ни с патриотами. Не зарывается в окопах для стрельбы по мыслящим по-иному. У него есть своя точка зрения, но не назло другому.

Звоню вчера - он в Ейске. Хотя кажется, только вернулся из Брянска. А до этого был в Новосибирске, а до этого - в Иркутске...

Одно наслаждение было слушать его в Доме Москвы в Минске, где он как сценарист представлял фильм "История одного назначения", кстати, удостоенного и "Золотого орла", и "Ники" как раз за сценарий. Слушая Басинского, можно в "Википедии" находить ошибки.

Через "Фейсбук" латышская коллега Ольга Авдиевич просит передать поздравления Павлу: рижане помнят, как ровно год назад он был их гостем и там обнаружил факт, что начальником станции, где умер Толстой, был не просто Иван Озолин, а рижский мещанин по происхождению Янис Озолиньш...

Как заметил Евгений Водолазкин: только доброжелательная критика умная; где пышет зло, там критик пишет о себе, а не обо мне.

Павел Басинский пишет не только романы. Он пишет историю литературы, даром профессионала лишая ее права быть историей с непредсказуемым прошлым.

С ним хочешь знать, любить свое, уважать чужое.

Мнение

Фекла Толстая: Толстому повезло с Басинским

Мы познакомились с Павлом Басинским на Писательских встречах в Ясной Поляне, которые с середины 90-х проводил тогдашний директор музея и мой троюродный брат Владимир Толстой. Радость от усадьбы и природы, хорошие разговоры, неизбежно приходившие к Толстому, - вот то, что я помню.

В Ясной я всегда чувствовала себя по-домашнему, но ощущала ли я свое родство со Львом Николаевичем? Скорее, нет. Трудно установить живые связи с таким гигантом, трудно почувствовать его.

Потом я стала работать в музее Толстого. Документы, мемуары, могучее толстоведение XX века, Шкловский, Эйхенбаум. В XXI веке, казалось, о Толстом все сказано, но по-прежнему совсем не все осознано и прочувствовано. И вот появилась первая книжка Басинского о Толстом "Бегство из рая".

Обращаясь к миропониманию человека XXI века, автор дает нам вместе пройти путь Толстого, от ухода из Ясной Поляны до детства, вспять и в то же время очень выверенно от начала до конца. И вот в противоречивом на первый взгляд Толстом выстраивается очень ясная линия жизни и судьбы, сделанной своими руками.

Басинский часто говорит, что он не литературовед, и последовательно занимается самим Толстым больше, чем его текстами, справедливо считая, что жизнь Толстого не менее великое произведение, чем романы или трактаты. Создавая истории до мельчайших деталей документальные и очень эмоциональные, Басинский дает почувствовать Толстого, его связь с нашими сегодняшними страстями. Так удивительно современно читалась его книга о вере Толстого, так вместе с сыном Львом мы приближались к Толстому...

Нам, тем, кто старается найти у Толстого ответы на вопросы времени, очень повезло, что у нас есть Басинский. И Толстому, я уверена, повезло.