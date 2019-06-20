22 июня, суббота

АКРОБАТИКА. 14.00. Групповые балансовые упражнения (женщины). 15.00. Динамические упражнения (смеш. пары). 16.25. Групп. динамические упражнения (жен.). 17.25. Балансовые упражн. (смеш. пары).

ВЕЛОШОССЕ. 12.30-15.30. Групповая гонка (жен.).

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. 14.00-18.20. Личное многоборье.

ДЗЮДО. 17.05. 48 кг (жен.). 17.20. 60 кг (муж.). 17.35. 52 кг (жен.). 17.50. 66 кг (муж.). 18.05. 57 кг (жен.).

САМБО. 18.30. 48 кг (жен.). 18.37. 57 кг (муж.). 18.53. 68 кг (муж.). 19.09. 56 кг (жен.). 19.24. 82 кг (муж.). 19.40. 64 кг (жен.). 19.55. 100 кг (муж.). 20.11. 72 кг (жен.). 20.26. Свыше 80 кг (жен.).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. 14.50. Классический лук, команды (жен.). 15.15. Классический лук, команды (муж.).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 11.45. Пневм. пистолет, 10 м (смеш. пары). 13.25. Пневм. винтовка. 10 м (смеш. пары).

23 июня, воскресенье

АКРОБАТИКА. 15.45. Групповые комбинированные упражнения, многоборье (жен.). 16.55. Комбинированные упражнения, многоборье (смеш. пары).

ВЕЛОШОССЕ. 12.00 - 16.30. Групповая гонка (муж.).

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. 14.00. Обруч. 14.20. Мяч. 14.40. Булавы. 15.00. Лента. 15.45. Группы, 5 мячей. 16.55. Группы. 3 обруча + 4 булавы. 15.45 - 18.00. Группы, многоборье.

ДЗЮДО. 17.05. 63 кг (жен.). 17.20. 73 кг (муж.). 17.35. 70 кг (жен.). 17.50. 81 кг (муж.).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 12.00-21.50. 100 м (м, ж). 110/100 м с/б (м/ж). Копье (жен.). Длина (жен.). Высота (муж.). Смешанная (2+2) эстафета 4х400 м. Смешанная (2+2) эстафета, преследование. Победители и призеры в личных видах определяются по результатам квалификации турнира команд.

САМБО. 18.30. 52 кг (муж.). 18.38. 52 кг (жен.). 18.53. 62 кг (муж.). 19.09. 60 кг (жен.). 19.24. 74 кг (муж.). 19.40. 68 кг (жен.). 19.55. 90 кг (муж.). 20.11. 80 кг (жен.). 20.26. Свыше 100 кг (муж.).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. 14.35. Блочный лук (смеш. пары). 15.35. Классический лук (смеш. пары).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 11.30. Пневматический пистолет, 10 м (муж.). 13.30. Пневматический пистолет, 10 м (жен.).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. 15.45. Трап (жен.). 17.00. Трап (муж.).

24 июня, понедельник

АЭРОБИКА. 19.30. Смешанные пары.

БАСКЕТБОЛ 3х3 (стритбол). 13.00. Женщины. 1/4 финала. 13.50. Мужчины. 1/4 финала. 18.00. Женщины. Полуфиналы. 18.50. Мужчины. Полуфиналы. 19.50. Женщины. Матч за 3-е место. 20.15. Мужчины. Матч за 3-е место. 20.40. Женщины. Финал. 21.05. Мужчины. Финал.

ДЗЮДО. 17.05. 90 кг (муж.). 17.20. 78 кг (жен.). 17.35. 100 кг (муж.). 17.50. Свыше 78 кг (жен.). 18.05. Свыше 100 кг (муж.).

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. 19.00. Синхронные прыжки (муж.). 20.05. Индивидуальные прыжки (жен.).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 11.10. Малокалиберный пистолет, 50 м (смеш. пары). 13.00. Пневм. винтовка, 10 м (жен.). 14.00. Пневм. винтовка, 10 м (муж.).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. 15.45. Трап (смеш. пары).

25 июня, вторник

АЭРОБИКА. 19.30. Групповые упражнения.

ВЕЛОШОССЕ. 10.00-12.15. Индивидуальная гонка с раздельным стартом (жен.). 13.00-16.15. Индивидуальная гонка с раздельным стартом (муж.).

ДЗЮДО. 17.20. Смешанные команды.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 19.00. Микст.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. 19.00. Синхронные прыжки (жен.). 20.05. Индивидуальные прыжки (муж.).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ (мужчины). 15.30. Россия - Испания. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 12.00. Малокалиберная винтовка, 50 м, из положения лежа (смеш. пары).

26 июня, среда

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ. 18.50. 57 кг. 19.10. 74 кг. 19.40. 86 кг. 20.10. 125 кг.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. 10.10. Байдарка-одиночка, 1000 м (муж.). 10.20. Каноэ-одиночка, 1000 м (муж.). 10.35. Байдарка-двойка, 500 м (жен.). 11.15. Байдарка-двойка, 1000 м (муж.). 11.22. Каноэ-двойка, 1000 м (муж.).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 18.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал. 19.00. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. 15.00. Блочный лук. Личный турнир (жен.). 15.45. Классический лук. Личный турнир (жен.).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 11.45. Малокалиберный пистолет, 25 м (жен.). 13.30. Малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из треx положений (муж.). 15.30. Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба (муж.).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ (мужчины). 15.00. Россия - Италия. Предварительный этап. Группа "В". Второй тур.

27 июня, четверг

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ. 18.50. 65 кг. 19.40. 97 кг.

БОРЬБА ЖЕНСКАЯ. 19.10. 53 кг. 68 кг.

ВЕЛОТРЕК. 19.30. Гонка по очкам (жен.). 20.15. Скретч (муж.). 20.40. Командный спринт (жен.). 20.50. Командный спринт (муж.).

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. 10.10. Байдарка-одиночка, 500 м (жен.). 10.20. Байдарка-четверка, 500 м (муж.). 10.50. Каноэ-двойка, 500 м (жен.). 11.05. Байдарка-четверка, 500 м (жен.). 14.20. Байдарка-одиночка, 20 м (жен.). 14.25. Байдарка-одиночка, 200 м (муж.). 14.30. Каноэ-одиночка, 200 м (муж.). 14.35. Каноэ-одиночка, 200 м (жен.). 14.45. Байдарка-двойка, 200 м (жен.). 16.00. Байдарка-одиночка, 5000 м (жен.). 16.30. Байдарка-одиночка, 5000 м (муж.).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. 14.55. Классический лук. Личный турнир (муж.). 15.40. Блочный лук. Личный турнир (муж.).

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 13.00. Малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из треx положений (жен.).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. 16.45. Скит (жен.). 18.00. Скит (муж.).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ (мужчины). 15.30. Россия - Украина. Предварительный этап. Группа "В". 3-й, заключительный тур.

28 июня, пятница

БОРЬБА ЖЕНСКАЯ. 18.40. 50 кг. 19.00. 57 кг. 19.30. 62 кг. 20.00. 76 кг.

ВЕЛОТРЕК. 18.25. Командная гонка преследования (жен). 18.55. Командная гонка преследования (муж.). 20.00. Скретч (жен.). 20.25. Кейрин (жен.). 20.35. Гонка по очкам (муж.).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 18.00. Командный турнир. Финал.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. 12.50. Малокалиберный пистолет, 25 м (смеш. пары).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. 14.45. Скит (смеш. пары).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ (мужчины). 18.00, 19.30. Полуфиналы.

29 июня, суббота

БАДМИНТОН. 18.00. Мужчины . Парный разряд. Финал. 18.30. Женщины. Парный разряд. Финал.

БОКС. 16.00. 52 кг (муж.). 16.15. 60 кг (муж.). 16.40. 69 кг (муж.). 17.05. 81 кг (муж.). 17.30. Свыше 91 кг (муж.). 17.55. 57 кг (жен.). 18.20. 69 кг (жен.).

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ. 18.40. 60 кг. 19.00. 67 кг. 19.30. 77 кг.

ВЕЛОТРЕК. 17.35. Индивидуальная гонка преследования (муж). 18.48. Гит, 1000 м (муж.). 19.13. Спринт (муж.). 20.00. Омниум, решающая гонка (жен). 20.57. Мэдисон (муж.).

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. 14.00 - 16.45. Мужчины. Личное многоборье. 14.00 - 16.45. Женщины. Личное многоборье.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ (мужчины). 18.00. Матч за третье место. 19.30. Финал.

КАРАТЭ. 17.25. Ката (жен.). 17.35. Ката (муж.). 18.00. Кумите. 68 кг (жен.). 18.10. Кумите. Свыше 68 кг (жен.). 18.33. Кумите. 84 кг (муж.). 18.40. Кумите. Свыше 84 кг (муж.).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 13.00. Командный турнир (жен.). 20.00. Командный турнир (муж.).

30 июня, воскресенье

БАДМИНТОН. 12.00. Мужчины. Одиночный разряд. 12.45. Женщины. Одиночный разряд. Финал. 13.30. Микст. Финал.

БОКС. 12.00. 49 кг (муж.). 12.15. 56 кг (муж.). 12.40. 64 кг (муж.). 13.05. 75 кг (муж.). 13.30. 91 кг (муж.). 13.55. 51 кг (жен.). 14.20. 60 кг (жен.). 14.45. 75 кг (жен.).

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ. 13.40. 87 кг. 14.00. 97 кг. 14.30. 130 кг.

ВЕЛОТРЕК. 13.10. Индивидуальная гонка преследования (жен). 14.05. Спринт (жен.). 14.25. Мэдисон (жен.). 15.10. Кейрин (муж.). 15.55. Гит, 500 м (жен.). 16.14. Омниум, решающая гонка (муж.).

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. 13.00. Вольные упражнения (муж.). 13.25. Конь (муж.). 13.25. Опорный прыжок (жен). 14.10. Кольца (муж.). 14.10. Разновысокие брусья (жен). 14.35. Опорный прыжок (муж.). 14.35. Бревно (жен.). 15.25. Параллельные брусья (муж.). 15.25. Вольные упражнения (жен.). 15.50. Перекладина (муж.).

КАРАТЭ. 1 6.37. Кумите. 50 кг (жен.). 16.44. Кумите. 55 кг (жен.). 17.08. Кумите. 61 кг (жен.). 17.16. Мужчины. Кумите. 60 кг. 17.40. Кумите. 67 кг (муж.). 17.48. Кумите. 75 кг (муж.).