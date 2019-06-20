Инвестиционное страхование жизни уступает место накопительному

Объем премий страховщиков жизни по итогам первого квартала снизился на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 94,8 миллиардов рублей, посчитал Всероссийский союз страховщиков. Объемы рынка по классическим накопительным программам страхования жизни при этом существенно выросли, практически в полтора раза.

Такую динамику эксперты объясняют следствием насыщения премиальных клиентских сегментов инвестиционным страхованием жизни и результатом внедрения стандартов продаж для страховщиков жизни, вступивших в силу в январе 2019 года. Страховщики активизировали борьбу с низким качеством продаж своих продуктов партнерами, что отразилось и на показателях динамики рынка.

Страховщики подтверждают рост интереса к продуктам накопительного страхования жизни. "Премии по НСЖ увеличились на 84 процента и достигли 7,4 миллиарда рублей, - рассказал генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко. - Положительную динамику также демонстрирует рисковое страхование. В нашей компании страхование жизни заемщиков кредитов в первом квартале выросло на 20 процентов до 6,7 миллиарда рублей, а страхование от несчастных случаев - на 72 процентов до 1,2 миллиарда рублей".

По словам Леоненко, пока рисковое страхование недостаточно востребовано россиянами, что эксперт связывает с низким уровнем доходов и с неразвитой культурой страхования жизни.

"Рынок в целом сегодня претерпевает серьезные структурные изменения, - полагает Алексей Кривошеев, директор по методологии продуктов, член правления СК "Росгосстрах Жизнь". - Продажи становятся более осознанными. Это благоприятная почва для постепенного смещения фокуса страховщиков жизни от продуктов с единовременными взносами, каким является классический продукт ИСЖ, к продуктам с регулярными платежами, к которым относится и накопительное страхование жизни".

По мнению Кривошеева, сейчас самое время развивать как классическое накопительное страхование жизни, так и инновационные для рынка продукты. Здесь будет возможность выходить на широкую аудиторию, в массовый сегмент, где у людей нет уже сформированного капитала для одномоментного инвестирования, но они могли бы копить поэтапно, плюс они могут от таких вложений получать регулярный налоговый вычет (13 процентов от взноса до 120 тысяч рублей в год).

На инвестиционное страхование жизни в первом квартале пришлось 48 процентов всех премий (46 миллиардов рублей), на накопительное страхование жизни - 19,2 процента (18,2 миллиарда рублей).