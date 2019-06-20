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20.06.2019 16:15
Рубрика: В мире

Исследование: Европейцы не доверяют прививкам

Текст: Елена Бугайская
Наиболее скептическое отношение к прививкам в мире демонстрируют европейцы. По результатам крупнейшего глобального исследования уровня доверия к медицине в целом и вакцинациям в частности, страной, где меньше всего доверяют вакцинам, является Франция, а больше всего - Бангладеш и Руанда.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

79 процентов респондентов по всему миру согласны с тем, что вакцины безопасны, и 84 процента - с тем, что они эффективны в предотвращении заболеваний. Более 90 процентов опрошенных родителей сказали, что их детям сделаны прививки, и только 6 процентов - что нет. Беспрецедентное исследование Wellcome Global Monitor показывает, что наиболее высок уровень доверия к вакцинированию в Юго-Восточной Азии и в Африканских странах. "В наименее развитых странах, где более распространены такие смертельные заболевания, как дифтерия, корь или коклюш, я видел, как матери по несколько часов стоят в очереди, чтобы их дети обязательно были вакцинированы", - прокомментировал итоги исследования для европейского издания Politico Сет Беркли, генеральный директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Показательно, что в Южной Азии прививкам доверяют 95 процентов опрошенных, в Северной Европе - 73 процента, а в Северной Америке - 72 процента. Чем выше уровень дохода в стране, тем более скептическим является отношение к вакцинированию.

Фото: РИА Новости
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В Западной Европе 22 процента опрошенных не считают, что прививки безопасны, причем во Франции этот показатель составил рекордные 33 процента. А в Восточной Европе 17 процентов сомневаются в эффективности вакцинации.

При этом не привитыми в большинстве случаев остаются не французские дети. Больше всего - 9 процентов родителей, чьи дети не были вакцинированы, проживают в Китае. В Австрии таких родителей 8 процентов, а в Японии - 7. Всего 188 миллионов родителей по всему миру заявили об отказе от прививок.

В мире Европа
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