К зданию парламента Грузии прибыл премьер страны

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл к парламенту, где протестующие пытаются взять штурмом здание законодательного органа. Демонстранты требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахария и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. У парламента также находятся министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, передаёт грузинское телевидение.

Правоохранители пытаются воспрепятствовать беспорядкам. Полицейские стараются действовать мирно. В стражей порядка при этом бросают камни и бутылки.

К месту действий постепенно стягивают технику. По предварительным данным, пострадавших в результате событий у грузинского парламента пока нет.