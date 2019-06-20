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20.06.2019 17:53
Рубрика: Власть

Урожай в процентах

Кабинет министров подвел итоги развития сельского хозяйства в прошлом году
Текст: Владимир Кузьмин
Первым вопросом повестки сегодняшнего заседания правительства стал подготовленный министерством сельского хозяйства национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2018 год. Документ ежегодно направляется кабинетом министров в Госдуму.
В 2018 году доля малых предприятий, взявших льготные кредиты, составила 15%, сообщил премьер. Фото: Сергей Куксин В 2018 году доля малых предприятий, взявших льготные кредиты, составила 15%, сообщил премьер. Фото: Сергей Куксин
В 2018 году доля малых предприятий, взявших льготные кредиты, составила 15%, сообщил премьер. Фото: Сергей Куксин

В прошлом году на мероприятия госпрограммы из федерального бюджета было направлено около 250 миллиардов рублей. Вложения себя оправдывают. "Урожай зерновых составил более 113 миллионов тонн, несмотря на то, что значительная часть регионов пострадала от неблагоприятных погодных условий, то есть от засухи, а где-то и от заморозков", - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. Собран рекордный урожай тепличных овощей, заложено рекордное количество садов. Аграрии стали производить больше мяса и мясопродуктов. В пищевой промышленности индекс производства достиг 105 процентов.

Фото: Александр Корольков
Дмитрий Медведев обсудил развитие АПК и сельских территорий

Продукция отечественных сельхозпроизводителей становится все более популярной в других странах, и правительство для поддержания этого тренда работает над развитием логистических цепочек: заработали восемь ориентированных на экспорт оптово-распределительных центров. "Выделены субсидии - почти 830 миллионов рублей, - для того чтобы компенсировать расходы по перевозке грузов по железной дороге", - сказал глава кабинета министров.

Параллельно предпринимались меры для развития сельских территорий страны: вводилось новое жилье, в том числе для молодых специалистов, продолжались программы газификации населенных пунктов, строились школы, сельские клубы, дороги. "Эта работа будет продолжена в рамках новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которую я недавно утвердил", - заверил Медведев.

Продукция отечественных сельхозпроизводителей становится все более популярной в других странах

Благодаря господдержке кредиты для аграриев стали более доступными, и в прошлом году зафиксировано увеличение количества прибыльных предприятий на селе. "Есть возможность взять кредит по льготной ставке - до 5 процентов. Эти средства доступны не только крупным агрохолдингам, но и средним и малым предприятиям. В 2018 году доля малых предпринимателей, которые обратились за льготным краткосрочным кредитованием, составила 15 процентов", - сообщил премьер-министр.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
РФ может войти в десятку крупнейших экспортеров сельхозпродукции

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в целом правительство рассмотрело поправки в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Они увеличивают минимальный срок планирования госкомпаниями закупок товаров и услуг у малого бизнеса с одного года до трех лет. "Появится лучшая возможность подготовиться к будущим конкурсам и перспективным заказам", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Еще один законопроект в повестке прошедшего заседания касается статуса сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Она относится к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной гражданской службы. "Но служба судебных приставов - особое ведомство, - отметил Медведев. - Сотрудники имеют право применять огнестрельное оружие и специальные средства, на них возложены государственно-властные полномочия, которые свойственны правоохранительным органам, включая даже вопросы, связанные с предварительным расследованием".

Поэтому было решено отнести службу в ФССП к государственной службе и установить правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения. "Надеюсь, это поможет привлекать в службу высококвалифицированных специалистов и будет мотивировать сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей", - заявил премьер.

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Дополнительные 4 миллиарда рублей будут направлены в 40 регионов страны на создание новых мест в ясельных группах, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. Средства выделяются в результате корректировки ряда субсидий.

Как заметил глава кабмина, важно, чтобы средства использовались максимально эффективно - чтобы появлялись новые места. "Чтобы просто все, кто хочет использовать эти возможности, могли бы без проблем отдать ребенка в ясли", - пояснил Медведев.

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