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20.06.2019 18:06
Рубрика: Экономика

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Подготовлена стратегия развития искусственного интеллекта
Текст: Юлия Кривошапко
Минкомсвязь совместно со Сбербанком и экспертным сообществом подготовили проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, его рассмотрит правительство, сообщил глава минкомсвязи Константин Носков на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном в рамках Global Cyber Week в Москве. Как уточнил министр, это будет отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Поручение внести в правительство проект Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта по итогам совещания в конце мая дал президент Владимир Путин. Одна из основных целей стратегии - добиться, чтобы доля крупных и средних компаний, органов государственной власти и подведомственных организаций, использующих искусственный интеллект в своей деятельности, достигла 10 процентов к 2024 году и 20 процентов - к 2030 году.

Фото: Алексей Петров/РГ
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Кроме того, минкомсвязь продолжает переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei, рассказал Носков. Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на операционную систему "Аврора". Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, закрыв компании доступ к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позже Huawei предоставили временные общие разрешения до 19 августа для поддержки имеющихся коммуникационных сетей и предоставления программных обновлений.

Экономика Бизнес Инновации Правительство Минкомсвязи
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