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Рубрика: Экономика

Проще прирезать

Как бесплатно увеличить свой участок
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 133(7891)
У владельцев загородной недвижимости появляется возможность бесплатно оформить в собственность прилегающие полоски земли, если они были фактически закреплены за участком в результате так называемых комплексных кадастровых работ.
Фото: Катерина Мартинович / Комсомольская правда Фото: Катерина Мартинович / Комсомольская правда
Фото: Катерина Мартинович / Комсомольская правда

Такое право, как пояснили "РГ - Неделе" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, теперь закреплено поправками в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости", они вступят в силу в сентябре.

Заказчиками комплексных кадастровых работ являются местные власти, финансируются они за счет соответствующих бюджетов. Они могут решить провести их, чтобы понимать, какие участки расположены на территории - от этого зависят поступления налогов, или в тех случаях, когда нужно выделить землю под бюджетные стройки, а у одних владельцев прилегающих к стройке участков есть межевые планы на землю, у других нет, у третьих с ошибками. "Заставить всех провести межевание и четко определить границы своих наделов нереально, - отмечает первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Поэтому государство пошло по пути упрощения процедуры".

Фото: iStock
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Если в ходе таких работ выяснится, что фактически используемая гражданами площадь земли превышает указанную в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), им дадут возможность бесплатно ее оформить в собственность, но не более 10 процентов от площади уже имеющегося надела. Эти 10 процентов - можно сказать, такая погрешность, которую установило государство и трактует ее в пользу собственников, объясняет Чаплин. Если превышение окажется более 10 процентов, тогда, возможно, излишки будут делить между соседними участками или предлагать выкупить. Но пока подобной практики нет, механизм распределения излишков земли еще не отработан.

Как уточняют в Кадастровой палате, по результатам комплексных кадастровых работ подготавливается карта-план территории, которая представляется заказчиком работ в Росреестр для внесения в ЕГРН. Человек, у которого появилось право увеличить свой земельный участок, должен будет подать в Росреестр соответствующее заявление.

Экономика Недвижимость Земля
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