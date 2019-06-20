Как получить звание "Ветеран труда"

В нашей почте много писем с вопросами о том, как оформить звание "Ветерана труда". Люди долго и добросовестно работали, имеют много поощрений и наград и перед выходом на пенсию рассчитывают получить почетное звание не только ради морального удовлетворения, но и потому, что оно дает немалые преимущества и льготы в повседневной жизни.

Однако с июля 2016 года законодательство изменилось, и прежний порядок, при котором при присвоении звания помимо федеральных государственных наград учитывался также обширный перечень ведомственных наград и поощрений, изменился тоже. Важно знать, какие изменения произошли, чтобы понять, имеет право конкретный гражданин на ветеранское звание или нет.

"Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26 сентября я награждена ведомственной наградой "Благодарность", которая в 2016 году, когда мне ее только оформляли, давала право на присвоение "Ветерана труда". Об этом мне сказали и во время торжественного вручения "благодарности" и сделали запись в трудовую книжку. Помимо этой награды имею и другие: почетные грамоты за многолетний плодотворный труд от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мособласти и главы нашего Орехово-Зуевского района, - написала в "РГ-Неделю" наша читательница Елена Булева из города Ликино-Дулево. - Однако когда в тот же день, 26 сентября 2016 года, я с этой наградой и другими документами обратилась в наше районное управление соцзащиты, мне сразу устно отказали, а потом дали и официальный ответ в письменной форме, что награда Минсельхоза России "Благодарность" с 1 июля 2016 года уже не относится к ведомственным наградам, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда". Прошу объяснить, почему так произошло и что мне теперь делать".

Запрос читательницы "РГ-Недели" мы направили в Министерство труда и социальной защиты РФ. Вот что нам ответили в министерстве.

"До 1 июля 2016 года субъекты РФ самостоятельно утверждали своими законодательными актами порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда". Так же самостоятельно они решали, какие именно награды относить к ведомственным знакам отличия, учитываемым при присвоении ветеранского звания, и, как правило, определяли перечень таких знаков. В результате в стране, в регионах не было единого подхода к перечню знаков отличия, учитываемых при присвоении звания "Ветеран труда".

С 1 июля 2016 года ситуация изменилась: вступили в силу поправки в статью 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", они уточнили понятие ведомственного знака отличия, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда", и требований к нему. Было решено сформировать на федеральном уровне единую для всей страны систему ведомственных знаков отличия. И этот перечень в регионах теперь учитывают при решении вопроса о присвоении гражданину звания "Ветеран труда".

Таким образом, в соответствии с правовым регулированием, вступившим в силу с 1 июля 2016 года, к ведомственным знакам отличия, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда", относятся те знаки, в числе требований к кандидатам на награждение которыми предусмотрено наличие заслуг в труде (службе) и продолжительности работы (службы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).

При этом в законе предусмотрена сохранная норма, согласно которой за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года были награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения соответствующей пенсии.

Кроме того, с 1 июля 2016 года вступил в силу еще один важный документ - постановление правительства РФ N 578 "О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда"... По этому документу, каждое министерство и ведомство должны были учредить знак отличия, дающий право на присвоение ветеранского звания, а также порядок награждения этим знаком. Причем было решено, что у каждого министерства и ведомства должен быть только один такой знак отличия".

От редакции

Наградить еще раз

Наша читательница, к сожалению, попала в "переходный период" со старой системы на новую. На решение о присвоении награды уже после того, как в министерство были отправлены все необходимые документы, требуется некоторое время. В случае с Еленой Владимировной документы по ее представлению к награде готовились по старым правилам, но случилось так, что она получила "Благодарность" 26 сентября 2016 года, когда этот знак отличия уже перестал давать право на присвоение звания. Новый же знак отличия минсельхоз утвердил приказом "О ведомственных наградах" в августе 2016 года, а в силу он вступил после регистрации в минюсте 27 сентября.

Вряд ли можно назвать такую ситуацию справедливой. Логичнее и правильнее было бы, чтобы старые перечни знаков отличия действовали до момента утверждения новых знаков. Действовать в такой ситуации можно двумя путями: попытаться доказать в суде, что поскольку на момент получения награды Еленой Владимировной нового утвержденного знака отличия минсельхоза не было, нельзя было приостанавливать "легитимность" старой награды. Правда, стоит оценить с юристами, насколько это реально. Второй вариант - предприятие, где работает наша читательница, может еще раз представить ее к ведомственной награде, которая, в соответствии с действующим на данный момент законодательством, даст ей право на присвоение ветеранского звания.

Тем временем

На пенсию надейся, но сам не плошай

В Счетной палате решили проанализировать реальную покупательную способность пенсий, подсчитав, сколько пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день. Оказалось - при средней пенсии в 14 тысяч рублей после вычета обязательных расходов - оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг, трат на необходимые лекарства и предметы личной гигиены, в день пенсионер может потратить не более 200 рублей.

Такие данные привела аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Она отметила, что справиться с этой проблемой можно только в рамках решения общих демографических задач в России. Орлова пояснила, что численность граждан в трудоспособном возрасте у нас постоянно уменьшается, в то время как численность нетрудоспособного населения, наоборот, растет.

Аудитор отметила, что принятые меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров это не решает. Не случайно уже после оформления пенсии на рабочем месте остается каждый четвертый пенсионер.