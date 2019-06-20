Как сохранить сыр без холодильника

Технологи пищевой промышленности советуют не замораживать пармезан, чеддер и другие твердые сорта сыра, иначе они несколько потеряют вкусовые качества и внешний вид станет хуже. Ведь при заморозке сыр может подсохнуть и потом начнет крошиться. Однако, отчаиваться не стоит - специалисты назвали несколько простейших приемов, которые позволят в лучшем виде сохранить деликатесный продукт.

"Пармезан можно завернуть в вощеную бумагу и в таком виде он будет храниться довольно долго. Если его вынули из фирменной упаковки и положили в бумагу, то ничего с ним не случится. Еще как вариант можно взять хлопковую салфетку, ситец, бязь или новое вафельное полотенце и смочить в рассоле, а затем завернуть в него сыр", - рассказал aif.ru главный технолог сыроварни Дмитрий Маркитан.

Заморозить в морозилке можно вызревшие сыры с плесенью.

"В принципе, температура хранения сыров довольно низкая. При длительном хранении их обычно держат в камерах при минус двух градусах. Они не замерзают", - считает технолог.

Эксперты категорически не советуют хранить в морозильной камере мягкие сорта сыра, такие, как бри и камамбер, рикотта. Их текстура и вкусовые качества могут измениться из-за длительного воздействия холода. Поэтому при длительном хранении у таких сыров сокращается срок реализации.

В морозильной камере лучше всего сохранять сыры в натертом виде, а также нарезанным ломтиками или кусочками. Тертый сыр желательно поместить в герметичный пакет или пластиковую емкость, а нарезанный ломтиками - в пластиковый контейнер. При желании можно между ломтиками положить листики пергаментной или вощеной бумаги. Если натертый сыр после размораживания крошится, то его лучше использовать для приготовлении пиццы, пасты и подобных блюд.