Как защитить сделку с недвижимостью от мошенников

Для сделок по продаже и покупке недвижимости можно действовать двумя способами: использовать простую письменную форму сделки или обратиться за помощью к нотариусу. Второй вариант будет затратнее, но предоставит собственнику дополнительные преимущества.

Специально для "Российской газеты" эксперт рынка недвижимости Глеб Акимов рассказал, в каких случаях помощь нотариуса необходима при сделках с жильем и дал советы, как не нарваться на мошенников при оформлении договоров.

Какие операции с недвижимостью должны проходить с обязательным участием нотариуса?

Акимов: В настоящее время обязательному нотариальному удостоверению подлежат все сделки с долями в праве общей собственности; сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему или гражданину, признанному ограниченно дееспособным; сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки; договоры ипотеки долей в недвижимости; соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.

Отмечу, что с 31 июля 2019 года изменится порядок - будет убрана обязательная нотариальная форма, если всеми долевыми собственниками отчуждается весь объект недвижимости единовременно.

Все остальные сделки по отчуждению (купли-продажи, мены, дарения и так далее) объектов недвижимости россияне имеют право оформлять как нотариально, так и в простой письменной форме.

В случаях, когда нотариальное заверение необязательно, например, при купле-продаже жилья, помощь нотариуса пригодится в части проверки документов и сведений по заключаемой сделке. Он поможет установить права продавца на недвижимость, выяснить, нет ли у квартиры обременений, прав на нее третьих лиц, а также узнать, не признавался ли владелец жилья банкротом или недееспособным.

Так же нотариус гарантирует достоверность данных государственных реестров, обеспечивает доказательственную базу, которая впоследствии может подтвердить право собственности в случае судебных споров. Именно нотариус проводит правовую экспертизу всех условий сделки.

На что нужно обратить внимание в выборе нотариуса при операциях с недвижимостью?

Акимов: Стоит обратить внимание на соблюдение нотариусом всех норм и на тщательность проверки данных по сделке. Если, например, он относится к удостоверению сделки формально и не интересуется всеми аспектами ее законности - стоит задумать о квалификации такого специалиста.

Но стоит обратить внимание, что не все нотариусы занимаются отдельными видами сделок, например, удостоверением ипотечных договоров. В таком случае необходимо искать именно того нотариуса, который требуется в конкретной ситуации.

Есть какие-то необычные услуги нотариуса при сделке с жильем, которые могли бы быть полезны собственнику жилья?

Акимов: Человек может воспользоваться депозитом нотариуса при сделках с недвижимостью.

Это происходит следующим образом: покупатель вносит полную денежную сумму за недвижимость на депозит нотариуса, а продавец сможет получить ее только в случае наступления заранее оговоренного условия, подтверждением которого является установленный документ. Это исключает риски ошибки или умышленных нарушений со стороны продавца, которые могут проявиться на этапе государственной регистрации. При такой схеме все стороны защищены от рисков.

Напомним, что у граждан и организаций существует четыре уровня гарантий, если из-за ошибки нотариуса клиент теряет деньги:

- Деятельность нотариуса полностью застрахована.

- Страхование региональной нотариальной палаты.

- Есть Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты (он составляет 0,5 млрд. рублей).

- Полная ответственность нотариуса всем своим имуществом.

Эти источники позволят покрыть любые риски и форс-мажорные обстоятельства для граждан и организаций.

На чем может сэкономить человек, обратившись к нотариусу?

Акимов: С 1 февраля 2019 года появилась возможность подписания нотариальной сделки в электронной форме. Это нововведение позволило свести к минимуму риски мошенничества в сделках с недвижимостью, сократило сроки совершения подобных сделок и снизило расходы на услуги нотариуса.

Обратившись в нотариат, за один визит можно будет не только заверить сделку, но и передать документы для регистрации права собственности. Личное обращение в Росреестр, МФЦ или к посредникам уже не потребуется, так как договор и документы передаются в электронной форме.

Не нужно теперь искать посредников, обещающих за дополнительные деньги ускоренную регистрацию. Не нужно нанимать представителей, когда нет возможности самостоятельно передать пакет документов для регистрации через МФЦ в Росреестр.

За то, что нотариус сдает документы в электронном виде, граждане отдельно ничего ему не платят.

Справка "РГ"

Глеб Акимов напомнил элементарные правила при купле-продаже недвижимости, чтобы не стать жертвой мошенников.

Обязательно необходимо провести тщательную и качественную экспертизу полноты, достоверности и правильности составления необходимой документации:

- Обращайтесь в Росреестр для получения информации об объекте недвижимости, в том числе, чтобы удостовериться, что он не в залоге и не под арестом.

- Заверяйте документы по сделкам у нотариуса, это будет дополнительной гарантией правовой чистоты и законности сделки.

- Удостоверьтесь в согласии всех собственников на продажу - не забудьте о согласии второго супруга на сделку с недвижимостью, это убережет вас от возможности оспорить сделку в будущем.

- Проверяйте наличие зарегистрированных в объекте сделки лиц и удостоверьтесь в их согласии на продажу.

- Обращайтесь за услугами только к риэлторам с опытом работы и хорошей репутацией, ищите информацию о конкретном лице в интернете на всех возможных ресурсах.

- Если вы покупаете квартиру у лица, действующего по доверенности, проверьте подлинность выданной доверенности, обратившись к выдавшему ее нотариусу.

- Не стесняйтесь запрашивать всю историю сделок по конкретному объекту недвижимости.

- Запросите документы об отсутствии задолженности по коммунальным платежам и за капитальный ремонт.

- С 1 июля всех застройщиков обяжут использовать эскро-счета для сделок с недвижимостью. Таким образом, в случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. Ситуации, когда дольщик, уплатив застройщику полную стоимость квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без квартиры, уйдут в прошлое.

Эскроу-счета: Как купить квартиру по новым правилам.