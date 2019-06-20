Китай ждет равноправного диалога от США

Главы Китая и США обсудят торгово-экономические отношения двух стран на грядущем саммите "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом они договорились в телефонном разговоре во вторник, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Новость смягчила напряжение международного сообщества, что отразилось и на показателях мирового фондового рынка. На этом фоне, как отмечают в Пекине, вызывают недоумение заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, по мнению которого лишь диалогом урегулировать проблемы невозможно. Если консультации с китайской стороной увенчаются неудачей, лучшим способом урегулирования проблемы чиновник назвал повышение таможенных пошлин. О потребности защиты американских преимуществ в конкуренции Лайтхайзер говорил и в Комитете по изысканию средств при Палате представителей, не отрицая, впрочем, и необходимости в улучшении отношений между двумя странами.

Таким образом, торгпред, с одной стороны, выразил желание возобновить торгово-экономические консультации и улучшить двусторонние отношения, а с другой - снова дал сигнал к давлению через пошлины.

До встречи лидеров КНР и США в Осаке осталось чуть больше недели. В Китае надеются, что участники переговоров смогут работать практично. Если американская сторона будет по-прежнему параллельно вести переговоры и оказывать пошлинное давление, ничего хорошего ожидать не приходится. Китайско-американские разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть сняты только путем равноправного диалога, подчеркнули в Пекине.