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Китайцы научились заряжать аккумулятор на 4000 мАч за 13 минут

20.06.2019,  
17:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Топ-менеджер китайской компании Vivo опубликовал на своей странице в Weibo ролик, на котором продемонстрировал, как работает новая технология зарядки для смартфонов.

Зарядное устройство с поддержкой технологии SuperFastCharge, выдающее мощность в размере 120 Вт, заряжает смартфон в рекордные сроки. Ролик уже успели скопировать на YouTube.

В Vivo утверждают, что всего за пять минут аккумулятор емкостью 4000 мАч зарядится до 50 процентов, а чтобы зарядить его полностью, потребуется около 13 минут (чем выше процент заряда, тем медленнее происходит зарядка).

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Ранее в этом году аналогичную технологию представила компания Xiaomi. Сверхмощная зарядка позволяет за 17 минут полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч. Правда, ни одна из таких зарядок пока не выпущена в виде коммерческих образцов, смартфонов, поддерживающих сверхбыструю зарядку, на рынке тоже нет.

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