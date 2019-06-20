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20.06.2019 16:48
Рубрика: Власть

Косачев: Такая "ошибка США", как санкции, когда-нибудь будет исправлена

Традиционно на "прямой линии" с Президентом России подавляющая часть вопросов и просьб касалась социальной сферы, что понятно: В.В. Путин признал, что жить действительно стало тяжелее. Однако весьма категорично отвел тезис о том, что, мол, если выполнить все требования к нам со стороны Запада, который ввел санкции против России, то ситуация намного улучшится. Сдаваться и пренебрегать фундаментальными национальными интересами никто не будет. Проблемы удалось решить - "включили мозги", обеспечили импортозамещение, извлекли и выгоды, и уроки.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

А потери от кризиса в отношениях взаимны, причем непропорциональны - на 50 млрд долларов российских потерь приходится 240 млрд европейских. По-моему, эта цифра звучит впервые, и она, на мой взгляд, должна впечатлить тех самых европейцев, которые загнали себя в санкционную ловушку, продлевая автоматически экономические и иные меры против России.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин: РФ, сокращая расходы, удерживает лидерство в создании оружия

Кстати, мне кажется, что регулярное продление санкций из-за возвращения Крыма в Россию в чем-то даже обидно: предлагаю Брюсселю сделать их все же вечными или бессрочными. А то как будто в Европе кто-то и впрямь верит, что ситуация может измениться за год или за полгода.

Президент сегодня развил и те мысли, которые озвучил на Петербургском экономическом форуме: мы имеем дело с весьма недобросовестными действиями в мировой экономике. И если в отношении России приводят тезис об "оккупации Донбасса", то применение подобных мер к Китаю, который никто не обвиняет в "оккупации" или "агрессии", лишь подтверждает мысль о том, что санкции первичны, а поводы - вторичны. Если бы не было "российский агрессии", нашли бы иной повод.

Важные слова по поводу Украины: в очередной раз Путин указал на то, что украинскому руководству и непосредственно ее президенту нужно проявить политическую волю для того, чтобы прекратить военные действия в Донбассе. Однако в последнее время обстрелы ДНР со стороны ВСУ только усилились, что, конечно же, не может не разочаровывать. Ведь Зеленский сделал упор именно на урегулировании конфликта, но в итоге отказывается от переговоров с теми, с кем Киев воюет. Полагаю, слова Президента можно понимать именно так: пока не будет хоть каких-то шагов со стороны Украины по выполнению Минских соглашений - по прекращению боевых действий, снятию блокады, обмену пленными - с нашей стороны никаких "добрых жестов" не будет.

Кстати, недавнее интервью Зеленского, в котором он сказал о том, что встречу с Путиным начал бы с заявления о том, что Крым и Донбасс - это, мол, Украина, подтверждает, что ему попросту нечего сказать российскому лидеру. Ибо намерение повторять лозунги пропаганды на встрече лидеров означает заведомо обессмысливать такую встречу. А В.В. Путин не тот человек, который проводит встречи ради встреч.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой

Это касается и возможного диалога с американским президентом - здесь Россия готова идти ровно настолько, насколько пойдет Америка. Здесь "мяч" на стороне США, однако в целом Путин выглядел довольно оптимистичным, предлагая вполне конкретные темы для взаимодействия, в частности, на Ближнем Востоке. И здесь, как и в украинском сюжете, все проблемы лежат не столько в двусторонней, сколько во внутренней плоскости - в наличии сильного сопротивления в американском истеблишменте любому улучшению отношений с нашей страной. Но даже такая "большая ошибка США", как санкции, скорее всего, когда-нибудь будет исправлена.

Среди важных тем для обсуждения с Америкой - кибербезопасность. Однако именно здесь, на фоне потока обвинений Вашингтона в наш адрес, он отказывается договариваться о выработке неких правил поведения. Что вновь подтверждает: неурегулированность кибертемы выполняет ту же миссию, что и "российская агрессия против Украины" - дает поводы для обвинений и последующих "ответных" действий и прочих санкций.

Отдельно отметил бы высказывание Президента по поводу Союзного государства Белоруссии и России, и, в частности, замечание о том, что пока не была реализована инициатива об общем парламенте и это может стать предметом отдельного обсуждения с президентом Белоруссии. Важный сигнал, и, полагаю, парламентариям обеих стран есть смысл также включиться в эту работу и высказать свои предложения на этот счет.

Источник: Официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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