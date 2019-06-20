В Национальной хоккейной лиге подвели итоги завершившегося сезона. Главным героем вечера стал российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, завоевавший три индивидуальных награды. В числе лауреатов оказались также Андрей Василевский и установивший очередной рекорд Александр Овечкин.

Россиянин Никита Кучеров из "Тампы-Бэй" стал главным героем торжественного вечера, на котором подводились итоги завершившегося сезона в Национальной хоккейной лиге. Он стал обладателем самого престижного приза "Харт Трофи", которым награждается лучший хоккеист регулярного чемпионата НХЛ.

Помимо этого, Кучеров признан самым ценным игроком сезона-2018/19 в НХЛ по версии хоккеистов. Он стал четвертым россиянином (вслед за Сергеем Федоровым, Александром Овечкиным и Евгением Малкиным), которому удалось завоевать "Тед Линдсей Эворд".

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Форвард "молний" набрал 128 (41+87) очков и впервые в карьере получил "Арт Росс Трофи" - приз, который получает самый результативный хоккеист регулярки.

Великолепный сезон провел и партнер Кучерова по "Тампе-Бэй" Андрей Василевский. Российский голкипер опередил конкурентов и стал всего лишь вторым россиянином в истории, кому удалось завоевать этот приз. Напомним, что дважды "Везина" доставалась Сергею Бобровскому.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин также не остался без награды. Он в восьмой раз в карьере выиграл "Морис Ришар Трофи" - приз лучшему снайперу сезона. Овечкин забросил 51 шайбу и установил очередной рекорд - никто в истории НХЛ не получал эту награду восемь раз.

Лучшим новичком был признан шведский форвард "Ванкувера" Элиас Петтерссон. 20-летний швед, который набрал 66 (28+38) очков в 71 матче, получил "Колдер Трофи".

"Джентльменом года" и обладателем "Леди Бинг Трофи" стал имеющий российские корни финн Александр Барков.

Лучшим защитником сезона ("Джеймс Норрис Трофи") признан Марк Джиордано из "Калгари". Любопытно, что ранее никто из игроков оборонительной линии этого клуба данную награду не получал.

"Фрэнк Селки Трофи", который получает лучший нападающий оборонительного плана, получил MVP Кубка Стэнли Райан О'Райлли из "Сент-Луиса".

Приз за верность хоккею, "Билл Мастертон Трофи", выиграл шведский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Робин Ленер. Этот игрок не просто провел отличный сезон, но и смог победить наркотическую и алкогольную зависимости.

Барри Тротц из "Нью-Йорк Айлендерс" признан лучшим тренером. "Джек Адамс Эворд" этот специалист выигрывал совсем недавно, в победном для "Вашингтона" сезоне. Лучшим генеральным менеджером был признан Дон Суини из "Бостона".