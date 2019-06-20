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20.06.2019 20:15
Рубрика: Культура

Лев Додин привез труппу МДТ в Театр Vaudeville в Лондоне

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Гастроли Малого драматического театра - Театра Европы в Лондоне, десять спектаклей Льва Додина "Три сестры", до 29 июня.
Актерский ансамбль МДТ за "Трех сестер" получал "Золотой софит", Премию Станиславского и признание лучшего драматического спектакля Петербурга. Фото: Виктор Васильев Актерский ансамбль МДТ за "Трех сестер" получал "Золотой софит", Премию Станиславского и признание лучшего драматического спектакля Петербурга. Фото: Виктор Васильев
Актерский ансамбль МДТ за "Трех сестер" получал "Золотой софит", Премию Станиславского и признание лучшего драматического спектакля Петербурга. Фото: Виктор Васильев

После недавних триумфальных гастролей с "Дядей Ваней" и "Жизнью и судьбой" в Театре Хэймаркет в Вест-Энде, получивших единодушное признание британских театральных критиков, этим летом Лев Додин привез труппу МДТ в Театр Vaudeville на Стрэнде с лондонской премьерой его постановки чеховских "Трех сестер".

Это знаковый петербургский спектакль крупных планов. Все чувства в нем вынесены на авансцену. Все события - на суд людской. Все надежды - на ладони. Концентрация душевной боли там максимальная. Потому что это все про нас про всех. Про наши тревоги, бесплодные поиски счастья и неизбежные обретения конца. Про умение надеяться и талант не разочаровываться. Даже если в самом начале жизни не остается ни одной иллюзии...

У Додина в "Трех сестрах" любят отчаянно и вопреки всякому здравому смыслу. Умеют думать, но не боятся чувствовать и говорить открыто о своих чувствах. А самое главное - имеют потребность любить.

Фото: Пресс-служба международного фестиваля "КУКART"
В Петербурге пройдет фестиваль КУКART

"Это одна из трагичнейших и сложнейших, если не самая сложная история у Чехова, - считает Лев Додин. - "Дядя Ваня" - самая красивая и самая гармоничная его пьеса, а "Три сестры" - самая трудная для понимания и эстетического решения, самая загадочная и самая дисгармоничная, полная и страстей, и любви, и ненависти, и, конечно, одиночества и дьявольской попытки это дьявольское одиночество преодолеть. По сути, вся она посвящена смыслу существования, его поиску, желанию найти этот смысл и невозможности примириться с тем, что найти его невозможно. "Если бы знать, если бы знать…". А знать нельзя по определению. А жить все-таки надо... Быть человеком - незаслуженно трудно. Или заслуженно трудно. Об этом в "Трех сестрах" размышляют герои".

В додинском спектакле нет ни одного сытого жизнью и довольного собой персонажа. Ни одного вскользь брошенного или мимо проговоренного слова. Ведь играют у Додина, что в Петербурге, что в Лондоне, что на самых для театра ответственных гастролях в небольших российских городках, каждый раз как в последний раз. И у каждого героя здесь всегда свое соло. "У Чехова вообще нет главных героев, это терминология послечеховского театра, - рассказывал в интервью "РГ" Лев Додин. - У Чехова про каждого человека написано так много правды и боли, что он становится главным. Да и в жизни никто не скажет про себя: я не главный герой своей истории. Все мы главные, и жизнь - столкновение главных героев. Вот этим и силен Чехов".

Вера в силу додинского Чехова в Англии, можно сказать, святая: здесь выросло уже не одно поколение зрителей, полностью согласных с оценкой британской прессы, в которой Льва Додина называют режиссером, создавшим один из самых пронзительных и глубоких театров современности. У его театра здесь свои многочисленные и преданные поклонники. Ведь первые большие зарубежные гастроли МДТ в Англии были еще в 1989 году, когда труппа стала первой международной труппой, удостоенной премии Лоуренса Оливье.

Культура Театр Драматический театр Театр с Ириной Корнеевой
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