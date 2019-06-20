"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко

Украинский полузащитник Александр Зинченко продлил контракт с победителем чемпионата Англии - клубом "Манчестер Сити". Новый договор бывшего игрока "Уфы" с английским клубом рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

"Трудно передать словами насколько я счастлив, - признался Александр. - Я продолжу выступать за клуб, который дает своим игрокам все для того, чтобы совершенствоваться и развиваться".

"Прогресс Зинченко в нашей команде лишний раз подчеркивает его отношение к работе. Он молод, целеустремлен и уже получил признание на международном уровне. Зинченко идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию", - сказал директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы". Сумма трансфера составила 2 млн евро.