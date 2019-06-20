"Матч ТВ" покажет Европейские игры-2019

Субхолдинг "Матч" приобрел права на показ вторых Европейских игр, которые пройдут c 21 по 30 июня в Минске.

Соревнования будут транслироваться на тематических каналах "Матч! Арена", "Матч! Игра" и "Матч! Боец", а также на федеральном канале "Матч ТВ".

В Европейских играх примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. За девять дней в Минске разыграют 200 комплектов медалей по 23 дисциплинам в 15 видах спорта. Российская делегация, включающая в себя более 200 атлетов, в том числе пять олимпийских чемпионов, будет в Минске одной из самых многочисленных.

Четыре года назад на первых Европейских играх в Баку сборная России уверенно выиграла общекомандный зачет, завоевав в общей сложности 164 награды: 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых. Есть все основания ждать повторения этого успеха.