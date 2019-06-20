Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.

Ранее с такими предложениями выступали Минтранс и "РЖД". Цель законопроекта - создание благоприятных налоговых условий для реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Также законопроектом предлагается обнулить ставку по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры высокоскоростных магистралей.

Как ожидается, первой высокоскоростной железной дорогой в России станет магистраль Москва - Казань длиной 790 км. Планируется, что поезда на ней будут развивать скорость до 400 км/ч. Проект на участке от Москвы до Нижнего Новгорода полностью готов к реализации и при условии начала строительства в этом году может быть завершен как раз к 2025 году.