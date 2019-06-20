Минстрой опроверг информацию о росте платежей за отопление

Новости

Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьера 15:52
Порядок предоставления гражданства беженцам с Украины пересмотрят 15:45
Путин об ответственности врачей: Нужно выработать систему отчетности 15:44
В Башкирии школьник проткнул живот, перелезая через забор 15:44
Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана 15:43
Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью 15:41
Трансляции XVI Международного конкурса им. Чайковского посмотрели 3 миллиона человек 15:40
Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой 15:38
Названы комментаторы на игру Кубка "Матч Премьер" "Спартак" - ЦСКА 15:35
Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять 15:32
Из финала "Игры престолов" вырезали лучшую сцену 15:30
Предприниматель из Пензы пожаловался на внеплановые проверки бизнеса 15:22
В Новосибирске полицейский получил срок за избиение задержанного 15:21
В московском метро заменят все устаревшие турникеты к 15 июля 15:14
"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко 15:03
СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске 15:01
Создатель "Чернобыля" объяснил несоответствия с историческими фактами 15:00
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП 14:59
Путин заявил, что "экономистов 90-х" у власти нет 14:57
"Матч ТВ" покажет Европейские игры-2019 14:53
Северный флот испытал гигантскую подлодку 14:51
СК начал проверку после жалобы омича президенту на мусорную реформу 14:45
В Ленобласти на трассе "Скандинавия" обрушилась горная порода 14:43
"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге 14:40
Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 14:24
Рубрика: Экономика

Минстрой опроверг информацию о росте платежей за отопление

Текст: Юлия Кривошапко
Минстрой опроверг информацию о вероятном росте платежей для собственников квартир на нижних этажах из-за изменения нормативов на отопление.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.

Фото: Дмитрий Астахов/Пресс-служба правительства/ТАСС
Медведев запретил повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции

"Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений - по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы)", - говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Там подчеркивается, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет.

Ранее "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике, депутата Бориса Гладких сообщила, что со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности, из-за чего у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах, могут существенно вырасти платежи.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Регулирование тарифов в ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов