Минстрой опроверг информацию о росте платежей за отопление

Минстрой опроверг информацию о вероятном росте платежей для собственников квартир на нижних этажах из-за изменения нормативов на отопление.

Как пояснили в ведомстве, в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.

"Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений - по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы)", - говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Там подчеркивается, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет.

Ранее "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике, депутата Бориса Гладких сообщила, что со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности, из-за чего у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах, могут существенно вырасти платежи.