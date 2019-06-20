Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста обвиняемому в шпионаже против РФ американцу Полу Уилану до 29 августа. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Уилана на принятое 24 мая постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

Кроме того, защита американского подданного просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения - залог или домашний арест.

Отметим, что заседание по делу Уилана прошло в закрытом режиме.

Напомним, Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве во время проведения шпионской акции. На следующий день с санкции суда он был арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ - "Шпионаж". Если вина американца будет доказана, ему грозит до 20 лет колонии.