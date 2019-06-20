Наши законодатели стали все чаще успевать за быстро меняющимися реалиями - именно так можно прокомментировать внесение в нижнюю палату парламента остро востребованного сегодня законопроекта, который подготовил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект Крашенинникова появился очень вовремя, когда мошенничество еще не приобрело массовый характер. Автор предлагает увязать возможность перехода права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, с обязательным наличием предварительного уведомления собственником Росреестра о возможности такой формы подачи документов.

То есть планируется проставлять в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) специальную отметку "о возможности отчуждения объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи". Основанием для включения такой отметки в реестр будет служить письменное заявление собственника недвижимости, поданное им лично. На худой конец - по почте, но при условии, что подлинность подписи гражданина удостоверена нотариусом.

Мошенничество с электронными подписями очень беспокоит граждан. Пока по подделанной электронной подписи регистрировались подозрительные фирмы, это волновало узкий круг бизнесменов, правоохранителей и тех, кто пострадал от обмана. Но вот буквально на днях стал известен второй случай кражи квартиры с использованием электронной цифровой подписи. И это всерьез обеспокоило без преувеличения миллионы собственников.

Квартиру у гражданина в этом случае, как и в предыдущем, увели удаленно. Про то, что у него украли жилье, гражданин так бы и не узнал, если бы не купил автомобиль. Естественно, под это дело человек решил приобрести парковочное место. Но в покупке ему отказали. Причина - он, дескать, еще зимой продал свою квартиру и больше не является резидентом. Напомним, что электронные подписи изготавливают в специальных удостоверяющих центрах. Есть закон "Об электронной подписи", принятый восемь лет назад. Сейчас выяснилось, что к закону есть вопросы. По нему ответственность за деятельность аккредитованных удостоверяющих центров возложена, как ни странно, на сами эти центры.

В Росреестре заявили, что положения об ответственности удостоверяющего центра в случае причинения ущерба заказчику недостаточно конкретизированы. Плюс к этому Закон "Об электронной подписи" не содержит требований к форме подтверждения полномочий доверенного лица либо к способу установления личности заявителя. Росреестр предлагает рассмотреть вопрос о выдаче электронных подписей исключительно государственными центрами. Сейчас их дают и частные центры.

Кстати сказать, в день выхода этого номера "РГ - Недели", 21 июня, Павлу Крашенинникову исполняется 55 лет. Поздравляем с юбилеем!

Дословно

Дать собственнику гарантии

Павел Крашенинников

- Получив доступ к электронной подписи собственника квартиры, "специалисты" удаленно подают от его имени документы на госрегистрацию перехода права на жилье, и недвижимость переходит другому владельцу. Мы предлагаем следующее. Если гражданин хочет пользоваться электронной подписью при отчуждении своей недвижимости, он должен заявить об этом в Росреестр, после чего в ЕГРН проставляется специальная отметка. Если такой отметки нет, то переход права собственности на основании документов с электронной подписью будет запрещен. Таким образом, у собственника будут гарантии, что без его ведома недвижимость никто не перерегистрирует.

Совет

Как пока защититься

Пока закон не заработал, Росреестр рекомендует отнести к ним заявление о невозможности проведения сделок с принадлежащей вам недвижимостью без вашего личного участия. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Наличие такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на госрегистрацию прав на эту недвижимость другим лицом, даже при наличии у него нотариально заверенной доверенности. Такое заявление можно и не нести, а подать в электронном виде в личном кабинете Росреестра. Обратиться с таким заявлением можно лично в офисы МФЦ из любой точки страны по любому объекту. Это бесплатная услуга. Срок внесения записи в ЕГРН - не более 5 дней.